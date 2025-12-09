Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos

Sevilla Este está de enhorabuena este mes de diciembre con distintas y variadas ofertas ocio. Además de la exitosa apertura del centro de ocio Mega Ozone Bowling, ahora ha abierto un parque navideño en otro emplazamiento del distrito con cacharritos, un pueblecito de Navidad, puesto de churros con chocolate, buñuelos y un gran castillo hinchable.

La empresa sevillana Montipark, habitual de estas instalaciones en la capital, es la que ha montado este minipueblo navideño en la Avenida Flor de Papel, paralela a la Avenida de las Ciencias, y que está ya abierto hasta el próximo 4 de enero.

Nos encontraremos muchas atracciones para todos los gustos, todas enfocadas en estas fiestas, desde un gran árbol de Navidad o casitas navideñas hasta arcos luminosos para hacerse fotos. No falta un castillo hinchable, además de los cacharritos para los más pequeños: trenes, carruseles o coches topes. También podemos disfrutar de una gran barra con churros con chocolate y diversa comida y bebida, además del típico puesto de buñuelos.

Horarios y precios

Este parque navideño en Sevilla Este estará abierto gratuitamente como decimos hasta el 4 de enero de 2026. En cuanto a su horario, abre de lunes a viernes en horario de tarde noche y los fines de semana de 12.00 a 21.30 horas, con pausa para almorzar. Pero lo bueno para los más pequeños de la casa es cuando cojan vacaciones en el cole, ahí el horario será continuo de 12.00 a 21.30 horas todos los días. Los precios de las atracciones son de 4 euros.