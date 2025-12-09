Sevillanos y visitantes arrasan con los dulces de convento: "Vendimos la última caja de mazapanes el día de la Inmaculada"

Como cada diciembre, la muestra de dulces de conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla volvió a convertirse en un imán para sevillanos y turistas, llenando los Reales Alcázares durante el puente de la Inmaculada y agotando existencias antes de lo previsto, un éxito que confirma esta tradición que cumple ya 41 ediciones.

Claudia Hernández, portavoz de la comisión organizadora, reitera el "éxito increíble" de esta muestra. "Siempre decimos que se produce el milagro gracias a las oraciones de las monjas", añade. Si el cierre adelantado confirmó lo que viene sucediendo los últimos años, las ventas de la primera jornada superaron ampliamente las expectativas más optimistas, ya que durante la tarde del viernes 5 de diciembre se vendió el 25% de los dulces. "Vendimos la última caja de mazapanes el día de la Inmaculada, cuando sonaban las campanas del Ángelus".

"Y eso es gracias a los sevillanos, que son un público fiel que quiere a sus monjas y adora sus dulces", apunta Hernández, quien valora también de forma positiva las visitas de turistas, que se han dado cita en un número importante a lo largo de las cuatro jornadas de apertura.

Desde la organización han agradecido tanto la difusión que se ha hecho a través de los medios de comunicación como la cercanía del Ayuntamiento, "que nos presta el Alcázar, y es un privilegio estar allí". Finalmente, Claudia Hernández ha querido transmitir la gratitud de las 19 comunidades de vida consagrada que han participado este año hacia "los voluntarios y voluntarias, por el increíble trabajo que hacen".

Siempre quedará los tornos

Aunque la muestra del Alcázar es efímera y ya ha cerrado, se mantienen abiertos los tornos de los monasterios. Este es uno de los mensajes que los organizadores quieren hacer llegar principalmente a los sevillanos. Sin duda, de lo que recauden en la venta de dulces a lo largo del año depende en buena medida el sostenimiento económico de sus comunidades.