Alcosa protesta para mantener su gasolinera tras el grito de auxilio de los trabajadores: "¿Demoler en Navidad?"

"¿Demoler en Navidad? Ni el Grinch se atrevió a tanto". La lluvia no ha impedido que decenas de personas se den cita este miércoles durante horas en la gasolinera de Alcosa para exigir su supervivencia. Una sentencia obliga a la Gerencia de Urbanismo a demoler la estación de servicio después de la que la justicia declarara nula su licencia. Ahora, sus responsables han pedido ayuda al barrio para poder impedir el fin de sus servicios.

Hasta la gasolinera se ha trasladado la Policía Local, que ha sido recibido entre cánticos que pedían una solución a la Gerencia de Urbanismo. Entre los manifestantes estaban los trabajadores de la empresa y vecinos del barrio que han acudido para apoyarlos y pedir "justicia". Sostienen que la nulidad se basa en un "documento falso" y piden que Urbanismo les escuche antes de llevar a cabo cualquier actuación.

"Necesitamos ganar tiempo y poder salvar este negocio", pedían los responsables de la estación de servicio para que los vecinos les acompañaran este miércoles. Así, defienden que "Urbanismo puede parar esto". Sin embargo, fuentes de la Gerencia de Urbanismo subrayan a este periódico que no está en su mano frenar el derribo, ya que se trata de una sentencia judicial que deben cumplir.

20 familias dependen de la estación de servicio

Si el Ayuntamiento sigue las exigencias de la justicia, estará será la segunda vez que la gasolinera cierre justo antes de Navidad, aunque en esta ocasión será definitiva. Ya en diciembre de 2023, Urbanismo les precintó la estación de servicio. Aunque el cierre se limitaba a unas 24 o 48 horas, finalmente se extendió durante 11 meses, en los que los trabajadores perdieron su empleo ante la imposibilidad de mantener sus sueldos.

Voces del Ayuntamiento detallan a El Correo de Andalucía que es la Gerencia de Urbanismo la encargada de la demolición porque el propietario "no va a hacerlo" de forma voluntaria. Aunque desde el Consistorio aseguran desconocer la fecha en la que llevarán acabo el derribo, desde la gasolinera apuntan que será en las próximas fechas y que dejarán a 20 familias sin salarios justo antes de Navidad.

"Esto es una ilegalidad tras otra", alegan desde Urbanismo, que recuerdan que "el dueño de la gasolinera usurpa la titularidad e identidad de otro y la traslada". Así, apuntan que "el dueño de la gasolinera usurpa la titularidad e identidad de otro y la traslada" hasta su ubicación actual. "Es una licencia falsa", insisten para señalar que el dueño arrendó después la gasolinera a otra persona.

La sentencia exige el derribo

La gasolinera cuenta con licencia desde 2020, sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 la ha declarado nula. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, tal como sostiene la demanda de Carburantes Cabenin SL, hay una "total ausencia de derecho alguno por parte de Gescarbur SL sobre la finca", por lo que no hay "título alguno que pudiera otorgarle legitimación para la solicitud de la licencia provisional".

En el texto se explica que al carecer de propiedad, no podía solicitar una licencia urbanística para construir sobre el terreno. Así, sostiene que el Ayuntamiento de Sevilla le concedió una licencia de obras sin que sus responsables cumplieran con los "requisitos esenciales". La propia Gerencia de Urbanismo había iniciado un expediente por este mismo motivo, pero a fecha de la sentencia, no lo había resuelto.

Al ser declarada nula la licencia, no hay forma de convalidar, corregir o subsanar la misma, ya que es como si nunca hubiera existido. Además, como el Ayuntamiento también había iniciado sus propios procedimientos para anularla, no podría defenderla. Sin embargo, Jesús pide tiempo y ruega al Consistorio que, como ya hizo una vez, regule su situación para que puedan seguir prestando sus servicios.