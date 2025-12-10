El Ayuntamiento de Sevilla seguirá adelante con el derribo de la gasolinera de Alcosa aunque "no hay nueva fecha de demolición"

Por el momento, no hay fecha para la demolición de la gasolinera de Alcosa. La manifestación celebrada este miércoles a las puertas de la estación de servicio por su supervivencia ha frenado el avance de los técnicos de urbanismo que debían proceder al derribo. Pese a todo, el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a El Correo de Andalucía que volverán a intentarlo para cumplir con la orden judicial.

La insistencia de los trabajadores, sus familiares y vecinos ha impedido que los trabajadores municipales pudieran realizar su trabajo. Decenas de personas se han citado desde primera hora de la mañana en la calle Ulpiano Blanco, donde se encuentra la gasolinera desde hace cinco años, para pedir más tiempo a la Gerencia de Urbanismo. Por el momento, lo han conseguido, pero no saben cuánto les queda.

"Hoy teníamos la orden de derribo", confirman fuentes de la Gerencia de Urbanismo a este periódico. Desde el Ayuntamiento insisten que la decisión no depende de ellos, por lo que no puede frenar ni alterar la situación. De hecho, al ser declarada nula la licencia por el juzgado número 9 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ni siquiera una nueva licencia serviría para solucionar la situación que enfrentan.

La gasolinera pide una solución a Urbanismo

Los llamamientos a la Gerencia por parte de los responsables de la gasolinera se han multiplicado desde que tuvieron conocimiento de la orden de demolición. Sin embargo, sus peticiones sirven de poco, ya que no son ellos quienes han decidido la demolición. Urbanismo recuerda que es una orden judicial y que, como el dueño de la estación de servicio se niega a proceder al derribo, son ellos los responsables de hacerlo.

Fuentes de Urbanismo consultadas reconocen que "no se ha podido llevar a cabo porque había muchísima gente". Entre gritos contra la Gerencia, pancartas que preguntaban como era posible dejar a 20 familias sin trabajo antes de Navidad y publicaciones en redes sociales, los convocantes han conseguido frenar el problema, al menos por ahora. En el Ayuntamiento aseguran que no hay nueva fecha.

"Hemos ganado algo de tiempo", señala Rafael, uno de los responsables de la estación de servicio a este periódico. Sin embargo, ninguna de las partes sabe cuánto tiempo queda hasta el próximo intento. Según Rafael, los trabajadores de la Gerencia, abandonaron la zona tras su intento de derribo diciendo que tendrían que volver "en dos meses". En la gasolinera ponen esas palabras en cuarentena y esperan la confirmación oficial.

Urbanismo asegura que la licencia de Alcosa "es falsa"

"Esto es una ilegalidad tras otra", alegan desde Urbanismo, que recuerdan que "el dueño de la gasolinera usurpa la titularidad e identidad de otro y la traslada". De hecho, apuntan que "el dueño de la gasolinera usurpa la titularidad e identidad de otro y la traslada" hasta su ubicación en el Parque Alcosa. "Es una licencia falsa", insisten para señalar que el dueño arrendó después la gasolinera a otra persona.

La gasolinera tiene licencia desde 2020, sin embargo, el juzgado la ha declarado nula. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, tal como sostiene la demanda de Carburantes Cabenin SL, hay una "total ausencia de derecho alguno por parte de Gescarbur SL sobre la finca", por lo que no hay "título alguno que pudiera otorgarle legitimación para la solicitud de la licencia provisional".

Al ser declarada nula la licencia, no hay forma de convalidar, corregir o subsanar la misma, ya que es como si nunca hubiera existido. Además, como el Ayuntamiento también había iniciado sus propios procedimientos para anularla, no podría defenderla. Sin embargo, Jesús pide tiempo y ruega al Consistorio que, como ya hizo una vez, regule su situación para que puedan seguir prestando sus servicios.