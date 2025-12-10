QuirónSalud
En casa hay una silla vacía esta Navidad
La psicóloga Raquel Calero imparte un taller sobre duelo en Navidad este jueves a las 18:00 horas para ofrecer herramientas que ayuden a gestionar esta situación
La Unidad de Psicooncología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, liderada por la doctora Raquel Calero, señala que la Navidad amplifica emociones como la tristeza, la injusticia o la rabia tras una pérdida de un ser querido reciente por el contraste de la expectativa social de agradecer y celebrar estas fechas.
Según explica Raquel Calero, la pérdida de un ser querido, sobre todo las recientes, suponen un desafío para el que las sufre en cualquier momento del año, si bien las navidades son fechas sensibles donde se intensifican las ausencias por los eventos festivos que compartimos con familia, amigos y compañeros.
Si, además, son las primeras después del fallecimiento del ser querido, esa sensación de pérdida y tristeza se amplifica y da paso a lo que llamamos ‘disonancia cognitiva’ por el contraste de la expectativa social de agradecer y celebrar la Navidad.
Es por ello que, por quinto año consecutivo, la psicóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa imparte este jueves el taller "Es Navidad y en casa hay una silla vacía. La experiencia del duelo en Navidad", en el salón de actos del centro hospitalario, de 18,00 a 19,30 horas, dirigido a personas adultas, en general, y, en particular, a personas con pérdidas recientes y sus acompañantes. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.
Y es que, para Raquel Calero Domínguez, es importante “no naturalizar” la intensificación de emociones como la tristeza, la injusticia o la rabia, porque de ellas derivan otras “más complejas” como la angustia, la anhedonia o la apatía y “su persistencia puede dar lugar a cuadros clínicos como la depresión”.
Durante el taller, hará un recorrido por el afrontamiento de las pérdidas desde la infancia hasta la actualidad. “Desde una intervención psicosocial y espiritual específica, se ofrece herramientas que ayuden a gestionar emociones disruptivas, validando la expresión emotiva y el recuerdo para dar paso al legado emocional que han dejado las personas que ya no están”, apunta.
En este sentido, la psicóloga insiste cada año en que “hay que pedir acompañamiento desde la vulnerabilidad del que lo sufre y ofrecer acompañamiento desde el que lo acompaña”, ya que, a su juicio, es fundamental “evitar el aislamiento porque el dolor no desaparece, pero se amortigua si lo acompañamos”. “Ese acompañamiento debe siempre validar y legitimar todo lo que siente el doliente desde la aceptación y el respeto”, indica.
Las pérdidas tienen un impacto psicoemocional y físico directo en la persona que la sufre, ya que altera el ciclo sueño-vigilia, la pauta alimentaria y desajusta emocionalmente.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 19 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: 'Me lo quitan todo
- El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este