En casa hay una silla vacía esta Navidad

La Unidad de Psicooncología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, liderada por la doctora Raquel Calero, señala que la Navidad amplifica emociones como la tristeza, la injusticia o la rabia tras una pérdida de un ser querido reciente por el contraste de la expectativa social de agradecer y celebrar estas fechas.

Según explica Raquel Calero, la pérdida de un ser querido, sobre todo las recientes, suponen un desafío para el que las sufre en cualquier momento del año, si bien las navidades son fechas sensibles donde se intensifican las ausencias por los eventos festivos que compartimos con familia, amigos y compañeros.

La doctora Raquel Calero, psicóloga clínica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa / El Correo

Si, además, son las primeras después del fallecimiento del ser querido, esa sensación de pérdida y tristeza se amplifica y da paso a lo que llamamos ‘disonancia cognitiva’ por el contraste de la expectativa social de agradecer y celebrar la Navidad.

Es por ello que, por quinto año consecutivo, la psicóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa imparte este jueves el taller "Es Navidad y en casa hay una silla vacía. La experiencia del duelo en Navidad", en el salón de actos del centro hospitalario, de 18,00 a 19,30 horas, dirigido a personas adultas, en general, y, en particular, a personas con pérdidas recientes y sus acompañantes. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.

Taller de duelo por Navidad 2024 / El Correo

Y es que, para Raquel Calero Domínguez, es importante “no naturalizar” la intensificación de emociones como la tristeza, la injusticia o la rabia, porque de ellas derivan otras “más complejas” como la angustia, la anhedonia o la apatía y “su persistencia puede dar lugar a cuadros clínicos como la depresión”.

Durante el taller, hará un recorrido por el afrontamiento de las pérdidas desde la infancia hasta la actualidad. “Desde una intervención psicosocial y espiritual específica, se ofrece herramientas que ayuden a gestionar emociones disruptivas, validando la expresión emotiva y el recuerdo para dar paso al legado emocional que han dejado las personas que ya no están”, apunta.

En este sentido, la psicóloga insiste cada año en que “hay que pedir acompañamiento desde la vulnerabilidad del que lo sufre y ofrecer acompañamiento desde el que lo acompaña”, ya que, a su juicio, es fundamental “evitar el aislamiento porque el dolor no desaparece, pero se amortigua si lo acompañamos”. “Ese acompañamiento debe siempre validar y legitimar todo lo que siente el doliente desde la aceptación y el respeto”, indica.

Las pérdidas tienen un impacto psicoemocional y físico directo en la persona que la sufre, ya que altera el ciclo sueño-vigilia, la pauta alimentaria y desajusta emocionalmente.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 19 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.