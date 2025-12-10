La constructora Grupo Fonsán ejecutará el exclusivo complejo ‘Privilege Suites’ en Casares

Grupo Fonsán refuerza su línea de negocio residencial y consolida su presencia en la Costa del Sol con el inicio de un nuevo proyecto en Casares: Privilege Suites, un exclusivo conjunto de 15 viviendas promovido por Privilege Casares S.L., ubicado a tan solo 200 metros del mar, cuyo inicio está previsto para principios de 2026. El proyecto ha sido concebido aprovechando al máximo la orientación sur y las vistas privilegiadas al entorno natural, integrándose de manera armónica con la topografía y el paisaje de la zona.

El proyecto se organiza en un bloque escalonado con dos portales de acceso desde Calle Picasso, lo que permite que todas las viviendas disfruten de luz natural, grandes terrazas y espacios exteriores de calidad.

Viviendas diseñadas para la luz, la amplitud y el confort

El complejo está formado por 15 viviendas, distribuidas en tipologías de 2 y 3 dormitorios. Todas las estancias principales se abren hacia amplias terrazas orientadas al sur, proporcionando espacios de expansión y conexión con el entorno.

Los 3 áticos de la última planta cuentan con acceso a solárium privado, mientras que todas las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero. Las cocinas integradas en los salones, los dormitorios dobles y las terrazas con pérgolas y zonas ajardinadas completan la propuesta de confort y diseño.

La constructora Grupo Fonsán ejecutará el exclusivo complejo ‘Privilege Suites’ en Casares / El Correo

El proyecto incluye, también, una zona exterior con piscina comunitaria, ubicada estratégicamente en la cota más baja para no interferir en las vistas de las viviendas, Gimnasio y sala coworking.

Crecimiento estratégico en la Costa del Sol

Este proyecto refuerza la estrategia de Grupo Fonsán en Málaga y Cádiz, donde la compañía ya desarrolla otros proyectos residenciales destacados.

Esta adjudicación representa un hito estratégico para nuestra compañía al consolidar nuestra presencia en la Costa del Sol, donde continuamos expandiéndonos mediante proyectos residenciales que destacan por su excelencia y singularidad. Este logro es fruto de nuestro enfoque colaborativo y de la ejecución rigurosa de nuestro plan estratégico, que nos permite avanzar con determinación hacia nuestros objetivos. Enrique Sánchez — Director General Adjunto de Grupo Fonsán

Además añade, “afrontamos este proyecto con la misma ilusión, profesionalidad y compromiso que nos definen. Nos enorgullece seguir generando valor en el sector y contribuir al desarrollo de proyectos que marcan la diferencia en el mercado inmobiliario."

El conjunto residencial se enmarca dentro de la filosofía de Grupo Fonsán, centrada en el control integral de la obra, la optimización de procesos y la apuesta por soluciones eficientes, sostenibles y adaptadas al entorno. Además, este tipo de desarrollos refleja el compromiso del Grupo con su modelo colaborativo, que integra a todos los agentes implicados para garantizar la excelencia en cada fase de la ejecución. Con más de 350 profesionales y una amplia trayectoria, la compañía sigue avanzando en la construcción de proyectos residenciales de alta calidad en entornos singulares.

Desde Privilege Suites, “creemos que Casares reúne todas las condiciones para el desarrollo de este ‘Complejo boutique’, gracias a su ubicación, su accesibilidad y el entorno privilegiado que lo rodea”, señala Antonio Toro, Director de Privilege Casares. “Para hacerlo posible, hemos contado con Grupo Fonsán, una empresa consolidada en el sector, que nos ha transmitido profesionalidad y seriedad desde el primer momento. Estamos seguros de que este será el primero de muchos proyectos que desarrollaremos conjuntamente en la zona”, añade.

Sobre Grupo Fonsán

Grupo Fonsán es una constructora especializada en desarrollo de proyectos residenciales exclusivos. Con sede en Sevilla y delegaciones en San Fernando, A Coruña, Málaga, Huelva y Madrid, opera en todo el territorio nacional bajo un modelo colaborativo que apuesta por la excelencia técnica y la innovación sostenible. Su capacidad integral y experiencia le permiten ejecutar promociones residenciales de alto standing con los máximos estándares de calidad.