Crisis en la Policía Local de Utrera: el CSIF denuncia acoso y el Ayuntamiento lo achaca a una huelga encubierta

La Policía Local de Utrera atraviesa una situación inédita: cerca de una veintena de agentes —de una plantilla de apenas medio centenar— han solicitado en las últimas semanas la baja laboral, un goteo constante que el sindicato CSIF atribuye a un presunto caso de acoso laboral por parte del inspector jefe, mientras que el Ayuntamiento de Utrera lo relaciona con una protesta por reivindicaciones económicas y de organización interna.

Crisis interna y bajas por motivos de salud

Según el sindicato, esta situación de "acoso" ha generado una "crisis de salud psicosocial" que ha derivado en la "ausencia de efectivos durante el reciente puente festivo". Los efectivos habrían pedido las bajas, concretamente, alegando "situaciones de deterioro de su salud, con síntomas como estrés, ansiedad, subidas de tensión y, fundamentalmente, el miedo a acudir al centro de trabajo".

Fuentes sindicales han criticado en una nota la "inacción" del Ayuntamiento ante la situación que, a su juicio, ha incrementado "la sensación de inseguridad" entre los agentes al "no sentirse respaldados". En esta línea, advierten de que el Gobierno local estaría imponiendo "obligaciones de trabajo bajo presión, aun siendo conocedor de la crisis interna que atraviesa la plantilla".

"La Administración obligó a los agentes a prestar servicios extraordinarios obligatorios, aun siendo conscientes de la extrema presión psicosocial a la que estaban sometidos, lo que agravó su estado de salud. De este modo, el Ayuntamiento no solo desprotege a los funcionarios, sino que, al ponerlos en servicio en estas condiciones, también desprotege a la ciudadanía", ha subrayado CSIF.

No obstante, fuentes municipales han explicado que esta ausencia se debe a una huelga que parte de los policías mantendría desde hace unos días.

En esta línea, el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Utrera, Juan A. Plata, ha enmarcado en una nota que los motivos de la huelga responden, por un lado, a cuestiones económicas que "se revisarán dentro de la valoración de puestos de trabajo de toda la plantilla municipal, no solo de los policías" y, por otro, a la demanda de un nuevo sistema de trabajo basado en seis días de servicio y seis de descanso. Según Plata, "esta medida no se puede implementar hasta que se cubran más plazas de agentes, para garantizar que se prestan todos los servicios con la cantidad de personal necesaria en cada turno".

En relación a la cuestión económica, CSIF ha incidido en la existencia de una "deuda económica e interrupción de la conciliación familiar y laboral", asegurando que el Consistorio habría "obligado a los profesionales a trabajar sistemáticamente en sus días de descanso y prestar servicio sin garantía alguna de cobro". El Ayuntamiento, por su parte, ha matizado que estos problemas económicos se deben únicamente a retrasos puntuales en la tramitación de las nóminas, y no a impagos o falta de garantía de pago a los agentes.

Por último, aunque CSIF sostiene que la situación de la plantilla "desprotege a la población" ante la falta de efectivos, el Ayuntamiento ha asegurado que la ciudadanía de Utrera se encuentra "perfectamente protegida y asistida" gracias a la colaboración de la Guardia Civil, que ha asumido durante los últimos días parte de los servicios habituales de la Policía Local.