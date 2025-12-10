El doctor José María Mesa, médico en huelga en Sevilla: "Tenemos siete minutos para ver a un paciente"

Al grito de "¡Horas trabajadas, horas cotizadas!", decenas de médicos se han congregado este miércoles en la entrada del Hospital Virgen Macarena. El segundo día de la huelga médica no ha desinflado el interés de los facultativos por defender lo que consideran "derechos básicos" para su colectivo. Todo lo contrario, según los datos de la Consejería de Sanidad, el porcentaje de participación en Sevilla ha superado al de la primera jornada, con un 40% de profesionales en huelga. En la entrada del Macarena se veían batas blancas, pero eran mayoría los facultativos que se sumaban a la protesta con ropa de diario al no haber acudido a su puesto de trabajo.

"La realidad que vivimos es dramática, no solo en hospitales, también en centros de salud: estamos saturados, con dobles turnos y sin tiempo suficiente para atender a un paciente y tomar una decisión clínica. Eso no puede ser, es una situación irreal". Son palabras del doctor José María Mesa Rodríguez, médico especialista en medicina interna del Hospital Virgen Macarena y presidente de la rama de hospitales del Sindicato Médico de Sevilla. Como todos los días desde que comenzó la huelga, ha liderado la concentración en la entrada del hospital.

Esta segunda jornada coincide con el decreto de la epidemia de la gripe en Andalucía, algo que preocupa a los facultativos porque la saturación podría verse reflejada en las urgencias de los hospitales y centros de salud. "Los servicios de urgencias están sobrecargados, lógico, porque ahora mismo en atención primaria no se está dando la cobertura óptima, pero en condiciones de reivindicación es lo lógico", sostiene el facultativo. Solo durante el primer día de huelga, el SAS canceló un total de 36.000 citas en toda la comunidad autónoma, según los datos difundidos por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Este jueves se espera como "el día grande" entre los facultativos, cuando están llamados a una manifestación que marchará desde el Hospital Virgen del Rocío hasta la Delegación del Gobierno. A esta misma hora, el Ministerio de Sanidad ha citado a una nueva reunión al Comité de Huelga compuesto por el Sindicato Médico Andaluz y la Confederación de Sindicatos Médicos para tratar de abordar una nuva vía de diálogo.

Principales claves de la huelga

La principal reclamación de la huelga más longeva de los últimos 30 años es la creación de un Estatuto Marco propio para los médicos para negociar las condiciones laborales de estos profesionales independientemente del resto de profesionales del cuerpo sanitario. A pesar de los intentos de negociación con el Ministerio de Sanidad, el Comité de Huelga no ha llegado a un acuerdo con la cartera de Mónica García y ha rechazado el borrador que propone su ministerio.

El Sindicato Médico Andaluz y la Confederación de Sindicatos Médicos -entidades convocantes- resumen las principales claves en torno a las guardias, las jubilaciones y la conciliación. "Estamos gritando que las horas trabajadas en una guardia sean cotizadas, no podemos pagar el IRPF correspondiente y que eso no influya en nuestras horas a final de la jubilación, eso es increíble", denuncia el doctor Mesa. Como consecuencia, el representante sindical critica que los médicos estén abocados a "jornadas laborales de 60, 70, 80 horas". "Ni siquiera nos han podido poner un límite semanal, sino que, a diferencia del resto, podemos trabajar 45 horas, eso es absolutamente increíble comparado con cualquier trabajador".

Los pacientes: principales afectados

Además de los médicos, los principales afectados de las condiciones laborales que tienen que soportar los facultativos son los pacientes. La falta de médicos en el Servicio Andaluz de Salud, la fuga de talento a otros países o a la sanidad privada y el deterioro de la sanidad pública afectan directamente en la asistencia a la población. "Cuando un médico se pone enfermo, su compañero tiene que asumir la responsabilidad y entonces tenemos entre 10 y siete minutos para ver a un paciente y tomar una decisión clínica que compete a su vida y su salud, eso es materialmente increíble", critica el doctor.

De acuerdo con el facultativo del hospital sevillano una de las principales preocupaciones de los médicos es que la asistencia a los pacientes empeore.

Huelga de facultativos en la puerta principal del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, 10 de diciembre de 2025 / Jorge Jiménez / ECA

"Se presiona mucho a los médicos: si se suman las horas de la jornada ordinaria, más la jornada de continuidad por la tarde, más la jornada de guardia, eso hace que sea imposible tener un desarrollo de descanso adecuado", sostiene el doctor. Además, si la retribución en Andalucía se compara con la del resto de comunidades o países europeo, para este representante del Sindicato Médico los facultativos andaluces salen perdiendo. "Eso es lo que provoca un desasosiego, un desapego enorme del médico", apunta.

Jueves 11 de diciembre: manifestación de médicos

Este jueves 11 de diciembre más de 7.000 médicos de Sevilla están llamados a congregarse en la entrada del Hospital Virgen del Rocío para marchar en una manifestación hasta la Delegación del Gobierno, en la Plaza de España. El objetivo de esta convocatoria, al igual que el parón de cuatro días en todo el país, es conseguir llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. "Espero que por lo menos nos escuchen, porque las pocas modificaciones con respecto al Estatuto inicial son pequeños matices y siempre echando balones fuera la responsabilidad del Ministerio".