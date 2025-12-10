Entra en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla cuchillo en mano, amenaza a una médica y vierte gasolina en una sala
El presunto autor de los hechos fue identificado y detenido. Se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar este jueves a disposición judicial
Un hombre, del que no han trascendido sus datos, ha irrumpido este miércoles en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla blandiendo un cuchillo con el que ha amenazado a una médica y dos pacientes, además de verter gasolina en una de las estancias del centro.
Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 10.50 se ha recibido una llamada de alerta desde el área de admisiones del centro hospitalario, avisando de que un hombre con un cuchillo estaba muy alterado y que amenazaba a una doctora y a dos pacientes que estaban en esa zona.
El hombre llegó a verter gasolina en una zona administrativa, sin llegar a prenderle fuego. El 112 activó a la Policía Nacional, y a la llegada al lugar de los hechos, el presunto autor de los hechos fue identificado y detenido. Se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar este jueves a disposición judicial.
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: 'Me lo quitan todo
- El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este