Entra en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla cuchillo en mano, amenaza a una médica y vierte gasolina en una sala

Un hombre, del que no han trascendido sus datos, ha irrumpido este miércoles en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla blandiendo un cuchillo con el que ha amenazado a una médica y dos pacientes, además de verter gasolina en una de las estancias del centro.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 10.50 se ha recibido una llamada de alerta desde el área de admisiones del centro hospitalario, avisando de que un hombre con un cuchillo estaba muy alterado y que amenazaba a una doctora y a dos pacientes que estaban en esa zona.

El hombre llegó a verter gasolina en una zona administrativa, sin llegar a prenderle fuego. El 112 activó a la Policía Nacional, y a la llegada al lugar de los hechos, el presunto autor de los hechos fue identificado y detenido. Se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar este jueves a disposición judicial.