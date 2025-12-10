Espectáculos de Navidad para niños en Sevilla: obras de teatro, manualidades y musicales 2025

Llega la Navidad y con ello las vacaciones de los más pequeños de la casa. Aquí va una gran oferta de actividades, teatros y musicales para pasar con ellos un buen rato en familia.

El show de Bluey

Bluey, Bingo, y mamá y papá Chilli y Bandit llegan al Cartuja Center Cite el 2 y 3 de enero con juegos, marionetas y decorados que recrean fielmente el mundo del programa, con dos sesiones cada día.

Puedes vivir este espectáculo original de la serie de forma VIP, conociendo a Bluey en persona y haciéndote una foto con ella y un regalo exclusivo. Las entradas para esta zona son 41 euros, y el resto de entradas van desde los 28 a los 35 euros.

El show de Bluey / Cartuja Center Cite

La historia interminable, experiencia inmersiva y festival

La historia interminable llega a la Fundación Cajasol como una experiencia inmersiva y a Fibes en forma de musical inspirado en la novela de Michael Ende. En la Fundaicón Cajasol, los más pequeños podrán conseguir un carnet personalizado de piloto de dragones, donde de forma gratuita podrán pasar por seis estaciones como antesala del musical. Disponible desde el 19 de noviembre, la actividad podrá disfrutarse hasta el 5 de enero.

El musical con personajes como Fújur, el gran dragón blanco de la suerte, marca un hito en el teatro español por ser el pionero en el uso de la animatrónica. La historia, que ganó dos premios de Teatro Musical en 2023, ofrece una experiencia llena de valores, como la amistad o la superación. El plan perfecto para estas navidades que está disponible hasta el 4 de enero, con entradas que van desde los 39 a los 72 euros.

El cuarto Rey Mago

Artabán, al igual que Melchor, Gaspar y Baltasar, descubre la estrella que lleva al portal de Belén, y con tres regalos emprende su camino. Desde el 20 de diciembre hasta el 4 de enero en la Sala Cero, esta obra es perfecta para familias con niños entre 3 y 11 años. Las entradas van desde los 8 hasta los 13 euros.

El cuarto Rey Mago / Sala Cero

La ciencia de Pixar

Con esta exposición los visitantes podrán descubrir de cerca el proceso que han utilizado para crear las películas de Pixar. A partir de una idea para crear una película, llevarán a cabo el proceso que comenzará con ocho sesiones como: modelado, rigging, animación o iluminación. Puede verse hasta el próximo 1 de marzo y el precio de las entradas es de 6 euros, aunque para los clientes de Caixabank y menores de 16 años, la entrada es gratis.

'La ciencia de Pixar' / Caixaforum

Además, si quieres tener una experiencia más inmersiva, puedes elegir packs como la visita-taller, donde podrás hacer la visita y más tarde un pequeño clip de animación; pack visita en familia y menú temático, donde podrás disfrutar de una experiencia gastronómica con platos como El taller de Remy o La merienda de Mike, o los secretos de Pixar, que mediante elementos interactivos se aprende el proceso de realización de las películas de animación y con la recreación de personajes de las películas.

Sweet Christmas

Todos los sábados de diciembre y el primero de enero, en Sevilla Fashion Outlet se puede hacer repostería navideña gratis en el taller infantil. Niños y niñas entre 6 y 12 años podrán jugar a elaborar sus propias galletas de jengibre y cake pops bañados en chocolate, además de su propio packaging navideño.

Papá Noel-Misión salvar la Navidad

Los niños han perdido la ilusión por la Navidad y se han convertido en pequeños grinchs, es por eso que Papá Noel, con la ayuda de sus elfos y Mamá Noel, tiene que hacer todo lo posible para que los niños y niñas vivan la Navidad.

Papá Noel, misión salvar la Navidad / Auditorio Cartuja

El Auditorio Cartuja es el escenario elegido para este musical lleno de magia, música e ilusión el próximo 22 de diciembre, tanto a las 12.30 como a las 18.00 horas. Las entradas están ya disponibles por internet, con un precio de 16,5 euros.

CantaJuego

El mítico grupo de canciones infantiles CantaJuego cumple 20 años y lo celebra con una gira por España que llega a Sevilla el 21 de diciembre. Junto con Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y sus amigos se podrá disfrutar de una experiencia única con las canciones que han marcado la infancia de miles de niños.

El día 21 hay dos pases, a las 12.30 y a las 17.00 horas, que con entradas desde los 12 hasta los 30 euros las familias pueden disfrutar en el Cartuja Center Cite de este show de animación.

Crea tu Navidad

El espíritu navideño llega al Pabellón de Navegación con un taller de manualidades navideñas. Todos los sábados y domingos, hasta el próximo 7 de enero, se podrán hacer adornos para el árbol y decoraciones y tarjetas personalizadas. De 10.30 a 14.00 horas podrás disfrutar gratuitamente con la entrada de la exposición permanente, de forma individual la entrada son 6 euros y la reducida 4 euros.

Sueños de Reyes

Enrique ha dejado de creer en la magia y a su hermana Cristina le da pena ver como su hermano crece. Es por ello que, con la ayuda de los personajes de cuentos y fantasía que les han acompañado durante su niñez, quieren hacer que Enrique, en la noche de Reyes, se dé cuenta del poder de su imaginación. El 2 de enero a las 18.00 horas puedes disfrutar de este musical con las entradas a 11 euros.

Sueño de Reyes / Auditorio Cartuja

Ohana musical

El 28 de diciembre el Auditorio Cartuja cambia de temperatura y vuelve al verano con el Musical de Lilo y Stitch. Con este espectáculo vas a poder vivir la historia de la película que este año 2025 ha vivido un remake con su live action. Con dos pases a las 12.30 y 18.00 horas podrás vivir esta emocionante y divertida historia, con entradas a 19,8 euros.