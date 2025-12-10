Flamenco en Triana gratis: esta es la fecha de la tradicional Poleá en Santa Ana

Los amantes del flamenco están de celebración con La Poleá Flamenca de Triana, una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que este sabado 12 de diciembre reúne a figuras del cante, el baile y el toque.

Esta iniciativa "regalará una velada inolvidable para amantes del flamenco y para el público en general", ha señalado el delegado del Distrito Triana, Manuel Alés. De esta forma, la Poleá reunirá a figuras como Angelita Montoya, Mara Rey, Alba Molina, Joselito Acedo, Juan de Juan, El Galli y Emilio y Petete. La dirección artística y presentación correrá a cargo de Jesús Molina.

Cartel Poleá de Triana / Ayuntamiento de Sevilla

Así, Alés ha subrayado que "la Poleá Flamenca se ha convertido en todo un referente de la Navidad en Sevilla. Este año volvemos a reforzar su carácter único al trasladarla a la plazuela de Santa Ana, un espacio emblemático que conecta el presente con las raíces flamencas más profundas de la ciudad. Todo en el año que se cumple el 50 aniversario del disco ‘Nuevo Día’”.

Alba Molina en concierto / Ayuntamiento de Gines

La presentación ha finalizado invitando "a nuestros vecinos y a quienes nos visitan a disfrutar de este gran evento, que no solo forma parte de la oferta cultural de nuestra ciudad en estas fechas navideñas, sino que también pone en valor el legado artístico de Triana y su innegable contribución al mundo del flamenco".