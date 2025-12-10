Nueva convocatoria para instalar ascensores en los 'pisos cárcel' de San Pablo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, lanzará en los próximos días una nueva convocatoria de ayudas dotada con 4,8 millones de euros para instalar ascensores en bloques de viviendas que aún carecen de ellos, una medida que permitirá subvencionar hasta 120.000 euros por intercomunidad y facilitar la colocación de unos 40 elevadores en el Polígono San Pablo, la zona con mayor déficit de accesibilidad vertical de toda la ciudad.

Nuevas ayudas para la instalación de ascensores

Sobre esta nueva convocatoria el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado, en una nota de prensa, que "seguimos dando grandes pasos para acabar con los pisos cárceles en la ciudad. Gracias a esta convocatoria podrán instalarse 40 nuevos ascensores en el Polígono San Pablo para mejorar la accesibilidad en los bloques de viviendas de Sevilla haciendo una ciudad más accesible, más justa y habitable para todos".

Asimismo, el regidor ha señalado que "gracias a estas nuevas ayudas podremos llegar a más edificios residenciales incrementando el número de ascensores y así reafirmar nuestro compromiso para mejorar la accesibilidad en los bloques de viviendas de Sevilla", al tiempo que ha añadido que "entre la primera y la segunda convocatoria estamos haciendo posible la instalación de 52 nuevos ascensores en esta zona de Sevilla y se prevé que una tercera convocatoria puedan construirse otros 25, por lo que hablaríamos de 77 ascensores nuevos en bloque de pisos del Polígono San Pablo".

Esta nueva convocatoria está destinada a comunidades de propietarios ubicadas en los Barrios D y E del Polígono San Pablo, en cuyo edificio, de tres o más plantas, residan al menos dos personas que sean mayores de 70 años, tengan reconocida una discapacidad igual o mayor al 50% y con movilidad reducida, o reconocida la dependencia con grado 2 o 3.

Una vez publicada esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses (desde la publicación). En la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente —'www.urbanismosevilla.org'— podrán consultarse las citadas zonas, accediendo al Anexo I que acompaña a las Bases y a esta convocatoria.

El alcalde ha explicado que, "gracias a la oficina Sevilla Acelera, con estas subvenciones se pone en marcha una nueva modalidad de ayuda para la construcción de ascensores: la subvención en concurrencia no competitiva, de forma que se admitirán todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma siempre que cumplan los requisitos fijados en las distintas convocatorias que se celebren".

Finaliza el plazo de la primera convocatoria

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de la primera convocatoria de ayudas para ascensores hasta el próximo 12 de diciembre. Dicha convocatoria cuenta con un importe total de 2.160.000 euros —lo que supondrá una ayuda de 180.000 euros por intercomunidad— para la instalación de 12 ascensores.

En esta primera convocatoria, las ayudas iban destinadas a comunidades de propietarios constituidos en intercomunidad ubicadas en los Barrios D y E del Polígono San Pablo (distrito San Pablo-Santa Justa) y sean edificios colindantes situados en esquina, lo que permite resolver la accesibilidad sobre dos edificios con un único ascensor.

En menos de dos años, el Gobierno local, presidido por Sanz, ha instalado ya ocho ascensores en Cross Pirotecnia; recientemente, se están renovando cuatro ascensores muy deteriorados y con histórico de averías desde 2018 de la promoción de VPO en régimen de alquiler en la calle Andén, en el barrio de San Jerónimo, añade el comunicado del Consistorio. "El actual equipo de gobierno ha puesto en marcha en dos años al menos 50 ascensores con una inversión aproximada de 4,5 millones, frente a los ocho ascensores del PSOE en ocho años".