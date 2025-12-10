El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma

El centro comercial Los Arcos se encuentra inmerso en una gran remodelación que, dentro de una segunda fase que está en marcha por valor de 25,5 millones de euros, sumará un nuevo paquete de reformas a su proyecto una vez conseguido este miércoles el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo en la reunión de su Comisión Ejecutiva. Fuentes de Castellana Properties, propietaria de este equipamiento, confirman a El Correo de Andalucía que se trata de un añadido que forma parte de la actual parte de la transformación de este espacio, enfocada a la completa renovación del acceso principal del centro, la creación de una nueva zona de restauración y la incorporación de un parque de ocio con bolera. El proyecto abarcará 5.845m², en los que se incluyen el edificio de oficinas anexo al centro comercial adquirido por Castellana Properties en 2021.

En concreto, esta reforma consiste en la demolición de espacios de almacenamiento, cámaras frigoríficas y muelles de descarga situados en la planta sótano -2, que quedan sin uso y que en el futuro se adecuarán al uso de garaje, recuperando también la edificabilidad correspondiente a las dependencias eliminadas mediante la construcción de espacios vinculados a locales de uso recreativo en la planta segunda.

También se incorporarán tres nuevas escaleras de evacuación que comunican la planta segunda con la calle, para uso exclusivo de los locales de uso recreativo situados en esa planta, además de una reubicación de los aseos y del cuarto de grupo electrógeno. Se instalará una nueva cubierta fotovoltaica sobre las zonas comunes de las plantas segunda y tercera y sobre las propias cubiertas de los locales situados en dicho nivel. Se harán actuaciones en fachadas, cambios en las instalaciones y se definirán cuatro fases de ejecución de obras.

Desde Castellana Properties transmiten a este periódico que "se trabaja en finalizar el proyecto lo antes posible", con una fecha prevista a lo largo de 2026. Recientemente, según confirmaron estas fuentes, se había producido una paralización por "motivos ajenos" al centro comercial y se estaba trabajando "para retomar las obras a la mayor brevedad posible", extremo que no se aclara que se haya producido aún.

Exterior del nuevo centro Comercial Los Arcos tras la segunda remodelación. / B+R

Una segunda fase de obras en Los Arcos

La intervención "forma parte de la estrategia de la compañía para redefinir la experiencia de los visitantes, reforzar la oferta de ocio y restauración y maximizar el valor del activo a largo plazo. A esta renovación se le suma la que Castellana Properties ya realizó hace unos años, en la que se invirtieron cerca de 26 millones de euros y que llevó a Los Arcos marcas clave como Mercadona, Lefties, Pepco o MediaMarkt", subrayaban durante la presentación del proyecto fuentes de la compañía. Ahora, según ha podido saber El Correo de Andalucía, los plazos se verán dilatados por esta incidencia, aunque la reforma terminará antes de final del año que viene, con lo que se cumplirá con el objetivo de culminar la transformación en 2026.

En total, la empresa asegura que se invertirán hasta 50 millones de euros. La segunda fase de este proyecto incluirá una nueva bolera y mantendrá el cine existente, ambos estarán rodeados de las principales marcas de restauración, creando así un espacio vibrante y diverso para todos los visitantes. En total, serán 13 las nuevas marcas, líderes del sector de ocio y restauración, que se sumen a la variada oferta de este activo de referencia en la región.

Centro Comercial Los Arcos en Sevilla, en obras / El Correo

Nuevas marcas y una bolera

Estas obras supondrán que, a las marcas de restauración con las que ya contaba el centro, como Foster’s Hollywood, Pomodoro, McDonald’s o 100 Montaditos, se sumen nuevas enseñas como Cantina Mariachi, Don G, Asador Wok, Sushi Sol y Original Kebap, aumentando la propuesta gastronómica del centro.

Además, se ha confirmado la apertura de una nueva bolera Ozone en un espacio de más de 2.000m². Esta misma marca, con la que la compañía ya ha contado para otros centros comerciales de la cartera y proyectos de reposicionamiento, ha sido galardonada en los BCM’s Bowling Center Architecture and Design Awards como la mejor bolera arcade del mundo por su bolera en el centro vallisoletano Vallsur, también propiedad de Castellana Properties. Se estima que el proyecto completo podría generar hasta 130 empleos. Paralelamente, el centro está desarrollando acciones de formación dirigidas a jóvenes para fomentar el empleo local y facilitar su incorporación a los nuevos restaurantes que abrirán con la reforma.

El proyecto contempla asimismo la modernización de las dos plantas del edificio de oficinas, que se unirán a las actuales del centro comercial y la construcción de una tercera planta, que se integrará con el edificio de oficinas anexo. También se acometerá la renovación completa del acceso principal y el rebranding del centro, adaptando su imagen a la nueva propuesta de valor.