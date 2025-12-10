Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NAVIDAD

El pueblo que celebra la Navidad más "minera" de Sevilla: con talleres, guisos y atracciones para los más pequeños

Este municipio sevillano ha programado teatros infantiles, recorridos en camello y zambombás navideñas para estas fiestas

Degustaciones en este pueblo minero de Sevilla para celebrar la Navidad

Degustaciones en este pueblo minero de Sevilla para celebrar la Navidad / Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Una Navidad minera en la provincia de Sevilla. Esto es lo que ofrece el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas, que ha preparado un amplio programa de actividades para celebrar estas fiestas con todo tipo de actuaciones, rutas culturales, showcooking y degustaciones populares y gratuitas.

Fue el pasado mes de noviembre cuando arrancaron estas iniciativas que ya han llevado al municipio eventos como una degustación de potaje minero para toda la ciudadanía, showcookings, degustación de migas de la Inmaculada, chocolatada popular y una papanoelada motera.

Una Navidad minera en Villanueva del Río y Minas

Además, Villanueva del Río y Minas ya inauguró su tradicional Belén en la Casa de la Cultura, que se podrá visitar durante todas las Navidades.

Unas fiestas que buscan entremezclar su pasado minero con la devoción a Santa Bárbara y su tradición navideña y cultural con todo tipo de iniciativas, como zambombás, talleres, atracciones infantiles, rutas culturales o actuaciones musicales y de teatro.

Papanoelada motera en Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, para celebrar la Navidad

Papanoelada motera en Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, para celebrar la Navidad / Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas

Así, desde el pasado 1 de diciembre hasta el 14 del mismo mes, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de las atracciones que se han instalado en la Plaza Santa Bárbara.

Concursos, zambombás y degustaciones en Sevilla por Navidad

De igual modo, este viernes se celebrará el teatro infantil 'Dónde van los cuentos' en la Casa de la Cultura a las 19.00 horas, a lo que seguirá los días 13 y 14 de diciembre un recorrido de camellos y representación de los Reyes Magos, que saldrá del Pozo 5 y pasará por la Barriada del Carbonal y Villanueva del Río.

El 19 de diciembre, por su parte, se desarrollará a las 17.00 horas la entrega de premios del Concurso de Cuentos de Navidad en la Casa de la Cultura, así como una zambombá navideña con degustaciones de licores y mantecados a las 20.00 horas en la Plaza de Santa Bárbara.

Teatro y conciertos en Villanueva del Río y Minas

El 21 de diciembre será el momento de la Jornada de Arte e IA en el Centro de Formación Concejal Manolo Cabeza de 10.00 a 14.00 horas, así como la actuación musical 'Teatro Cine San Fernando' con Marta Santos a las 20.00 horas.

Las actividades continuarán el 22 de diciembre con el Concierto de Navidad del Club Ciclista Munigua, que saldrá de la Plaza de Santa Bárbara a las 13.00 horas.

Cabalgata de Reyes Magos en este pueblo minero de Sevilla

El 24 de diciembre, Papá Noel recorrerá las calles del municipio para saludar a sus vecinos en un evento que partirá de la Plaza Santa Bárbara a las 11.00 horas.

Belén en Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, para celebrar la Navidad

Belén en Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, para celebrar la Navidad / Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas

Finalmente, el colofón de estas fiestas llegará el 5 de enero con la emblemática cabalgata de los Reyes Magos, que saldrá a las 17.00 horas desde el Pozo 5 y que tendrá un cierre con animación y fuegos artificiales.

