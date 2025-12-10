Segundo día de la huelga de médicos en Andalucía: Sevilla alcanza un 40% de seguimiento en hospitales y centros de salud

El segundo día de huelga médica mantiene los hospitales y centros de salud de Andalucía bajo mínimos en plena escalada de la gripe. Sevilla encabeza el seguimiento de los paros con un 40% de los médicos apoyando las movilizaciones, un dato por encima de la media de las provincias andaluzas, según ha confirmado el Servicio Andaluz de Salud. En total, en la comunidad autónoma, el seguimiento es de un 34%, dos puntos por encima del pasado martes.

Por provincias, en Almería el seguimiento es del 29,8%; en Cádiz, 35,77%; en Córdoba, 29,29%; en Granada, 35,11%; en Huelva, 41,46%; en Jaén, 20,83%; en Málaga, 33,39%; y en Sevilla, que se encuentra a la cabeza, del 40,22%.

De nuevo, por tanto, se repetirán las cancelaciones de consultas, pruebas y cirugías. De hecho, el pasado martes se cancelaron un total de 36.000 en toda la comunidad autónoma, según los datos difundidos por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios, en las que ha exigido al departamento de Mónica García que "se siente de una vez por todas a negociar" y que "retire el borrador del Estatuto Marco por ser inviable".

En pleno repunte de la gripe

El derecho a huelga y la defensa de las condiciones laborales de los médicos ha topado de pleno con el aumento de casos de una gripe "especialmente virulenta". El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, alertaba este martes de que el volumen de casos había crecido hasta llegar a los 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, una subida que triplica la cifra de la última semana y sitúa a Andalucía por encima del umbral epidémico, motivo por el que la Junta insiste en la importancia de la vacunación, con más de 1,7 millones de andaluces ya inmunizados.

En los centros de salud y en las urgencias de los hospitales este incremento de casos podría generar un escenario de saturación y congestión en las salas de espera teniendo en cuenta que hay centros donde solo está trabajando un médico. Según el Sindicato Médico de Sevilla, en varios centros de la provincia como el de Bellavista, el de Bermejales o de El Greco, el 100% de los pediatras han secundado la huelga. Sin embargo, la participación de los médicos de familia ha sido levemente inferior registrándose un 37,5% de participación en el de El Greco y un 88,89% en el de Los Montecillos o en el de Santa Ana. En total, según el Sindicato Médico, la media de participación en la provincia sevillana ha sido del 90%, siendo líder en seguimiento.

La media de participación de médicos en Sevilla ha sido del 90%, la provincia líder en seguimiento

"Hay que dejar claro que no todos los médicos han podido acogerse a la huelga aunque hayan querido. En Gelves, por ejemplo, hay cuatro médicos de familia y un pediatra, tanto el pediatra que puede hacer huelga, como dos médicos de los cuatro que pueden hacer están en la prórroga de la jubilación, por lo que perderían beneficios en la jubilación porque en sus casos no pueden suspender la actividad ni un solo día", aclara Rafael Gómez, representante del Sindicato Médico en Sevilla.

La gripe copa las urgencias en atención primaria

A primera hora de la tarde de este martes, en la sala de espera del Centro de Salud Virgen de África, en el barrio de Los Remedios, los pacientes con resfriado, dolor de cabeza, de garganta y malestar general -los síntomas propios de una gripe- eran mayoría. Padres y madres acompañaban a sus hijos y los mayores se sentaban alejados con la mascarilla, o bien para no contagiarse o para no pegarle la enfermedad a nadie. "Mi hija está como está todo el mundo, fatal de la garganta", dice Conchi, madre de una adolescente sevillana que tose y habla con voz griposa. "Sabía que había huelga, pero qué puedo hacer, la gripe no da tregua", suspira. Como ella, son numerosos los casos de pacientes con síntomas gripales o señoras que cruzaron las puertas de ambulatorio para vacunarse, tal como pudo comprobar este periódico.

María Ángeles, una vecina de Los Remedios de 75 años, tuvo que acudir al centro de salud hasta en tres ocasiones después de que su marido se contagiara de la gripe. "Los médicos me han dicho que tiene que vacunarse y como estamos empadronados en un pueblo gaditano tiene que inmunizarse ahí, pero he venido tres veces porque por la mañana esto estaba saturadísimo", explica esta señora.

Sabía que había huelga, pero qué puedo hacer, la gripe no da tregua Conchi — Madre de una adolescente con síntomas de gripe

Ante el incremento de casos, las urgencias hospitalarias y de atención primaria afrontarán un auge de pacientes con casi la mitad de la plantilla según los datos de la Consejería de Sanidad. Tal como informó el consejero, Antonio Sanz, en Sevilla la participación general el primer día fue del 36,7%. "Esperamos que el día que más médicos se sumen a la huelga sea el jueves, con la manifestación", advierte el delegado del Sindicato Médico en Sevilla.

¿Cuáles son los servicios mínimos?

Tanto en hospitales como en centros de salud, los servicios mínimos que decreta la Junta de Andalucía mantienen la misma actividad asistencial de un día festivo. Y, en el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos, se ofrecerá "como mínimo" este ritmo de actividad en los hospitales. Además, se debe garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo y se debe respetar la programación funcional habitual de los quirófanos.

En cuanto a los centros de salud, todos aquellos que tengan un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el horario de asistencia de ambos coincida, no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos.