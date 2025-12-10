Seis detenidos por una oleada de robos de perros en criaderos de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investigado a otra tras destapar un robo continuado de perros en varios criaderos legales de Peñaflor y Lora del Río, una trama en la que se sustraían animales de alto valor y por la que también se imputan delitos de robo con fuerza en las cosas.

Operación ‘Guateckel’

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la llamada operación Guateckel ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Compañía de Cazalla de la Sierra y se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la sustracción de una gran cantidad de canes, con un valor superior a los 12.000 euros.

Durante la primera fase de análisis de la investigación se produjo un nuevo hecho con el mismo 'modus operandi' en otro criadero de la localidad de Lora del Río, donde se sustrajeron cuatro perros de la raza Teckel con un valor cercano a los 5.000 euros.

Ante estos hechos ocurridos en tan corto espacio de tiempo, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo de vigilancia discreta y permanente sobre el principal sospechoso, llevándoles a identificar plenamente al resto de los componentes del grupo e igualmente sobre una vivienda susceptible de ser el lugar donde escondían a los perros sustraídos para su posterior venta en el mercado ilícito.

La alta presencia de los distintos dispositivos policiales en la zona provocaron la imposibilidad de traslados seguros por parte de los integrantes del grupo criminal, ya que temían estar siendo vigilados,.

La investigación del instituto armado dio sus frutos tras la entrada y registro de una parcela en la localidad de Lora del Río, donde fueron recuperados cinco canes de la raza Teckel y otro de raza Pomerania identificados como sustraídos y entregados a sus legítimos propietarios, así como otros tres Teckel presumiblemente robados pero carentes de cualquier sistema de identificación.

La operación ha finalizado con la detención de seis personas y la investigación de otra con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, que han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas.