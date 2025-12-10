Sucesos
Seis detenidos por una oleada de robos de perros en criaderos de Sevilla
La investigación de la Guardia Civil, iniciada tras la denuncia por la sustracción de canes valorados en más de 12.000 euros, ha concluido con la recuperación de animales robados y la puesta a disposición judicial de los implicados
La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investigado a otra tras destapar un robo continuado de perros en varios criaderos legales de Peñaflor y Lora del Río, una trama en la que se sustraían animales de alto valor y por la que también se imputan delitos de robo con fuerza en las cosas.
Operación ‘Guateckel’
En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la llamada operación Guateckel ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Compañía de Cazalla de la Sierra y se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la sustracción de una gran cantidad de canes, con un valor superior a los 12.000 euros.
Durante la primera fase de análisis de la investigación se produjo un nuevo hecho con el mismo 'modus operandi' en otro criadero de la localidad de Lora del Río, donde se sustrajeron cuatro perros de la raza Teckel con un valor cercano a los 5.000 euros.
Ante estos hechos ocurridos en tan corto espacio de tiempo, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo de vigilancia discreta y permanente sobre el principal sospechoso, llevándoles a identificar plenamente al resto de los componentes del grupo e igualmente sobre una vivienda susceptible de ser el lugar donde escondían a los perros sustraídos para su posterior venta en el mercado ilícito.
La alta presencia de los distintos dispositivos policiales en la zona provocaron la imposibilidad de traslados seguros por parte de los integrantes del grupo criminal, ya que temían estar siendo vigilados,.
La investigación del instituto armado dio sus frutos tras la entrada y registro de una parcela en la localidad de Lora del Río, donde fueron recuperados cinco canes de la raza Teckel y otro de raza Pomerania identificados como sustraídos y entregados a sus legítimos propietarios, así como otros tres Teckel presumiblemente robados pero carentes de cualquier sistema de identificación.
La operación ha finalizado con la detención de seis personas y la investigación de otra con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, que han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas.
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: 'Me lo quitan todo
- El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este