El parque navideño vuelve al Prado de San Sebastián de Sevilla con una novedad, nieve artificial y su pista de hielo natural
Hay este año atracciones para todos los gustos, además de su gran puesto de churros con chocolate y buñuelos. También acudirán Papa Noel y Los Reyes Magos
Como en años anteriores vuelve el parque navideño Hielo Azul al Prado de San Sebastián de Sevilla. Su gran pista de hielo natural es un clásico en la capital para los apasionados del patinaje, para los que están empezando y para los padres incluso, que pueden disfrutar con sus hijos de una jornada clásica navideña.
Estas instalaciones están ya abiertas desde finales de noviembre y se extenderán hasta el 6 de enero ininterrumpidamente. Ofrecen no solo una estupenda pista de hielo con iluminación y espectáculos, también habrá propuestas para los más pequeños, papás y juventud, y como novedad incorporan este año una atracción llamada Tecnopower.
También asistirán a este parque navideño Papa Noel y los Reyes Magos, con lo que las jornadas serán redondas para los más pequeños. Además, desde este miércoles 10 de diciembre vuelven las clásicas nevadas programadas todos los días cada media hora.
No faltan por supuesto los puestecillos de buñuelos y las barras que ofrecen todo tipo de bebidas , además de los tradicionales churros con chocolate. También hay un mercado artesano y pintacaras.
Horarios del parque navideño Hielo Azul
El acceso a este parque navideño en el Prado de San Sebastián es gratuito aunque tiene un coste el patinar sobre hielo y las atraciones. El horario los días lectivos es de 16.30 a 22 horas; los festivos es de 12.00 a 22.00 horas, al igual que los días que coincidan con las vacaciones navideñas del cole de los peques de la casa.
