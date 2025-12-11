Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Sevilla, sobre el derribo de la gasolinera de Alcosa: "Cuando haya fecha y policías suficientes, se actuará"

Después de que se paralizara la demolición este pasado miércoles ante las protestas vecinales, el propio José Luis Sanz ha remarcado que la voluntad del Ayuntamiento es "cumplir una sentencia firme"

Jesús Martinez protesta junto al resto de trabajadores de la gasolinera.

Jesús Martinez protesta junto al resto de trabajadores de la gasolinera. / M. G.

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

"El derribo de la gasolinera de Alcosa no es una iniciativa de Urbanismo ni un capricho: estamos acatando una sentencia", ha aclarado este jueves el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. La demolición de esta estación de servicio llevó este pasado miércoles a muchos vecinos a manifestarse en contra, aunque la posición del Ayuntamiento es firme: cuando haya fecha y policías suficientes, se derribará.

"Este miércoles no se pudo demoler porque no había efectivos policiales suficientes", ha aclarado José Luis Sanz ante los medios. "Pero cuando el Juzgado vuelva a poner fecha y avise a Subdelegación para que se dispongan los agentes necesarios, la Gerencia de Urbanismo actuará cumpliendo la sentencia", ha señalado el edil popular.

"No es un capricho demoler la gasolinera, estamos acatando una orden judicial firme", ha insistido Sanz. Por el momento, no hay nueva fecha para su derribo, pero la voluntad del Ayuntamiento de Sevilla es volver a intentarlo de nuevo cuando se fije una fecha y se cuente con un dispositivo de seguridad, tal como ha confirmado el propio Sanz este jueves.

"Necesitamos ganar tiempo para salvar el negocio"

"Necesitamos ganar tiempo y poder salvar este negocio", pidieron los responsables de la estación de servicio para que los vecinos les acompañaran el pasado miércoles. Según su testimonio, "Urbanismo puede parar esto". Sin embargo, fuentes de la Gerencia de Urbanismo subrayaron a este periódico que no está en su mano frenar el derribo, ya que se trata de una sentencia judicial que deben cumplir.

"Es una ilegalidad tras otra", alegan desde Urbanismo, que recuerdan que "el dueño de la gasolinera usurpa la titularidad e identidad de otro y la traslada hasta su ubicación actual. "Es una licencia falsa", insisten estas mismas fuentes, que señalan asimismo que el propietario arrendó después la estación de servicio a otra persona.

