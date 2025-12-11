Tartas gratis en Sevilla: esta es la cafetería del Centro de la ciudad que regala más de 500 porciones este fin de semana

Tarta gratis con tu bebida. Es lo que podrás conseguir este fin de semana en una reconocida cafetería del Centro de Sevilla con motivo de la primera Navidad de su local en el casco histórico de la capital.

Este negocio es Sweet Bakery, un obrador y pastelería "100% artesanal" que nació en 2018 en Sevilla, donde en la actualidad cuenta con tres tiendas, una en Viapol, otra en Montequinto y una tercera en el Centro de la capital.

Tartas gratis en Sevilla durante este fin de semana

Es en este último local, situado en la calle Bailén, donde se regalarán tartas gratis durante este fin de semana, entre el 13 y el 14 de diciembre, para celebrar la primera Navidad de este establecimiento.

Para ello, Sweet Bakery regalará 525 porciones de tarta, a elegir entre chocolate, calabaza y vainilla, cookies y caramelo salado, consideradas las más pedidas y populares de este establecimiento.

Cómo conseguir una porción de tarta gratis en el Centro de Sevilla

Para poder acceder a estas tartas gratuitas, es necesario pedir cualquiera de las bebidas calientes que sirven en la cafetería, que pueden ser tanto sus clásicos cafés, chocolate caliente o té matcha, como sus diversas especialidades, muchas de ellas creadas para Navidad.

Al pedir una de estas bebidas, automáticamente se podrá conseguir de forma completamente gratuita una de estas tartas artesanales creadas con las "técnicas más innovadoras".

Productos navideños en esta panadería artesanal de Sevilla

Para estas fechas, este negocio sevillano también ha creado una carta especial de Navidad, con productos como su emblemática bola de roscón rellena de nata fresca, su caja de bocados de minibizcochos edición Navidad, sus cafés y bebidas navideñas, y las minicheesecakes edición Navidad.

Todo ello se puede conseguir en su local de la calle Bailén número 4 en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas. "Cuidamos hasta el más mínimo detalle de cada una de nuestras elaboraciones, y es gracias a ello que podemos ofreceros productos en los que se fusionan tradición e innovación", señalan desde el propio negocio.