Complejo rescate de un lince ibérico en Sevilla: lo encontraron agazapado y atrapado en la maleza

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Lora del Río ha evacuado a un ejemplar joven de lince ibérico herido hasta el Centro de Cría de Lince Ibérico de Santa Elena, en la provincia de Jaén, tras una compleja operación de búsqueda y rescate.

La intervención se activó después de que el coordinador regional del Proyecto Lince en Andalucía alertara sobre el avistamiento de un lince merodeando en las inmediaciones de la carretera A-455, en el término municipal de Lora del Río. Ante la posibilidad de que el animal estuviera herido o desorientado, la Guardia Civil y el propio alertante organizaron un dispositivo especial para su localización, captura y posterior evacuación.

El operativo se prolongó durante más de dos horas debido a la escarpada orografía del terreno, la vegetación espesa y la escasa visibilidad propia de la hora en que se desarrolló la búsqueda. Finalmente, los agentes hallaron al felino agazapado y atrapado entre la maleza, logrando liberarlo y trasladarlo de inmediato para su evaluación veterinaria.

Según confirmó la Guardia Civil, se trataba de un ejemplar joven, presumiblemente nacido en libertad hace menos de un año. Su rescate refleja la coordinación entre la Guardia Civil de Sevilla y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dentro del Plan de Recuperación del Lince Ibérico.

Este esfuerzo conjunto se enmarca en el notable avance en la conservación de la especie, que ha pasado de estar catalogada en peligro de extinción a ser considerada vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Actualmente, se estima que existen alrededor de 2.400 linces ibéricos en la península, de los cuales 840 se encuentran en Andalucía. De ellos, 500 son hembras reproductoras, una cifra que consolida un estado de conservación favorable y acerca a la especie a su salida definitiva de las categorías de amenaza.