Cultura
Se pospone el concierto de la pianista Martha Argerich en el Maestranza: le sustituye Jean-Efflam Bavouzet
Por segunda vez en este año, la pianista italiana cancela su concierto previsto para este viernes 12 de diciembre por motivos de salud
No podrá ser tampoco esta vez. La pianista Martha Argerich de 84 años, argentina de nacimiento y nacionalizada suiza, se ha visto obligada a cancelar su concierto que tenía previsto para el viernes 12 de diciembre en el Teatro de la Maestranza debido a una gripe. El pianista Jean-Efflam Bavouzet será el que ofrezca este concierto junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección de Charles Dutoit.
Señalan desde el Teatro que "la señora Argerich ya se había visto obligada a cancelar sus compromisos en las salas Musikverein de Viena e Isarphilharmonie de Múnich durante este proceso, y mantenía la esperanza de poder recuperarse a tiempo para actuar en Sevilla". En marzo de este año también tuvo que cancelar su concierto por problemas de salud. Argerich es una de los mayores exponentes de su generación y la posguerra.
El programa se mantiene sin modificaciones:
- Héctor Berlioz – Obertura El carnaval romano, op. 9
- Maurice Ravel – Concierto para piano en sol mayor
- Antonín Dvořák – Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95, “Del nuevo mundo”
Jean-Efflam Bavouzet es un pianista francés de carrera internacional, galardonado y reconocido por sus interpretaciones y grabaciones con las principales orquestas del mundo, así como por sus aclamados ciclos de obras completas de compositores como Haydn, Beethoven y Debussy. Reconocido por su profunda afinidad con la obra de Maurice Ravel, que en la actualidad se encuentra en una gira internacional.
Además, disfruta de una gran carrera internacional tanto en grabación como en conciertos, con interpretaciones descritas como poseedoras de una “sensibilidad exquisita, ofrecida con un sonido bellísimo y sutilmente variado”, calificado por Seen and Heard Magazine.
La nueva fecha para el concierto de Martha Argerich será anunciada a la mayor brevedad posible, según comunica por redes sociales el Teatro.
Las personas que prefieran no asistir al concierto debido al cambio de pianista podrán solicitar la devolución de sus entradas escribiendo a taquilla@teatrodelamaestranza.es antes del viernes 12 de diciembre a las 14:00 horas.
