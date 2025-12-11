Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así lloverá en Sevilla este viernes: esta es la probabilidad de precipitaciones hora a hora

Un frente afectará a toda Andalucía pero Aemet no coloca en alerta a la provincia de Sevilla

Lluvias en Sevilla

Lluvias en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El frente que golpeará este viernes a Andalucía también 'tocará' a Sevilla, aunque Aemet no pondrá a la capital y provincia en alerta por precipitaciones. Aunque la inestabilidad será generalizada habrá horas en las que la probabilidad de lluvias en la capital se acerque al 100%.

Horas de lluvia en Sevilla este viernes

Según reflejan los datos meteorológicos de Aemet, estas son las horas de lluvia este viernes: Hasta las 07.00 horas: nieblas y brumas con un 10% de posibilidad de lluvias; desde las 07.00 hasta las 13.00 horas cielos nublados o cubiertos con un 55% de lluvias; desde las 13.00 hasta las 19.00 horas cielos nubosos o cubiertos y un 90% de probabilidad de precipitaciones; y finalmente desde las 19.00 hasta el final del día 50% de posibilidad de lluvias, con cielos nubosos.

En cuanto a las temperaturas no cambiarán mucho respecto al jueves: en torno a los 9 grados hasta las 09.00 horas, para ir subiendo paulatinamente hasta los 17 grados en torno a las 14-15 horas, y a partir de ahí bajan hasta los 13 grados a las 00.00 horas.

Mapa del tiempo en Sevilla a las 13.00 horas del viernes.

Mapa del tiempo en Sevilla a las 13.00 horas del viernes. / Aemet

Recordemos que la previsión de Aemet para este viernes en Andalucía es de cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas persistentes en la mitad occidental, localmente fuertes, débiles a moderadas en el tercio oriental. Las temperaturas mínimas cambiará ligeramente y las máximas descenderán en la mitad occidental; con ligeros cambios en el resto. Los vientos, por su parte, serán flojos a moderados del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral.

