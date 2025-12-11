Nuevos cortes de tráfico en el Puente del Centenario: estos son los días, horas y desvíos alternativos

Las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario continúan con los trabajos de ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares. Por ello, y con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", volverán a producirse cortes nocturnos para llevar a cabo estas actuaciones.

Estos cortes nocturnos, que se vienen dando, al menos, una vez al mes, tendrán lugar los días jueves 11 y viernes 12 de diciembre. En concreto, estas interrupciones se producirán cortes entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30, en ambos sentidos de circulación, desde las 22:00 horas de este jueves hasta las 6:00 horas del viernes, y en ese mismo horario la noche del viernes al sábado.

Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota de prensa, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".

Itinerarios alternativos durante los cortes de tráfico en el Puente del Centenario / Ministerio de Transportes

En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.

Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y, desde allí, tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.

En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.

Según ha señalado Transportes, las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros.