Movilidad
Nuevos cortes de tráfico en el Puente del Centenario: estos son los días, horas y desvíos alternativos
Los trabajos para la sustitución de los tirantes continúan y requieren de la interrupción de la circulación por la seguridad de conductores y trabajadores
Las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario continúan con los trabajos de ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares. Por ello, y con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", volverán a producirse cortes nocturnos para llevar a cabo estas actuaciones.
Estos cortes nocturnos, que se vienen dando, al menos, una vez al mes, tendrán lugar los días jueves 11 y viernes 12 de diciembre. En concreto, estas interrupciones se producirán cortes entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30, en ambos sentidos de circulación, desde las 22:00 horas de este jueves hasta las 6:00 horas del viernes, y en ese mismo horario la noche del viernes al sábado.
Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota de prensa, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".
En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.
Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y, desde allí, tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.
En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.
Según ha señalado Transportes, las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros.
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este