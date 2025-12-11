Parques de Navidad en Sevilla 2025: pistas de hielo, atracciones y planes con niños

Sevilla está llena de propuestas para estas Navidades, no solo para los más pequeños de la casa, también para los mayores, y con opciones de todo tipo. Pistas de hielo, pueblos navideños, atracciones y espectáculos colmarán todos los gustos para estas fiestas. Dejamos una muestra destacada, aunque hay muchas más.

Mercadillos navideños imprescindibles

Sevilla también vive de lleno la Navidad con los numerosos mercadillos repartidos por la ciudad. Entre ellos destacan la Feria del Belén en la Plaza del Triunfo, abierta hasta el 23 de diciembre; el Mercadillo de Navidad de Nervión, disponible hasta el 5 de enero; el Mercadillo Setalandia bajo las Setas hasta el día 6; y la Feria de Artesanía Creativa en los Jardines del Cristina, del 5 de diciembre al 5 de enero, con más de 50 expositores. Una oferta variada que incluye desde artesanía local hasta mercados medievales y zocos al aire libre para disfrutar del ambiente navideño en la ciudad.

Pista de hielo en el Prado de San Sebastián y Torre Sevilla

El parque navideño Hielo Azul vuelve al Prado de San Sebastián con su gran pista de hielo natural como principal atractivo, junto a espectáculos, iluminación y una nueva atracción llamada Tecnopower. El recinto, abierto hasta el 6 de enero, ofrece propuestas para todas las edades, incluyendo visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, nevadas programadas cada media hora, puestos de buñuelos y churros, un mercado artesano y pintacaras. La entrada es gratuita —solo se paga por patinar y por las atracciones— y el horario va de 16.30 a 22.00 horas en días lectivos y de 12.00 a 22.00 horas en festivos y vacaciones escolares.

Torre Sevilla inaugura la Navidad con una pista de patinaje gratuita de hielo sintético ubicada en la Galería 0, que, con sus 20 metros por 10, se convierte en uno de los principales atractivos de la campaña. La instalación, disponible del 22 de noviembre al 5 de enero con amplios horarios y cierre en festivos señalados, contará con monitores para garantizar una experiencia segura.

El mapping Navigalia en el Muelle de la Sal

La tercera edición del mapping Navigalia regresa este año al Muelle de Sal, junto al puente de Triana, con un nuevo espectáculo titulado Misión regalo, un cuento navideño con Sevilla como protagonista. El evento se celebrará del 18 de diciembre al 4 de enero —excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero— y ofrecerá 70 pases, cinco cada día, entre las 18:45 y las 22:25 horas. En esta edición, el espectáculo amplía su duración de 12 a 18 minutos y aumenta su aforo a 1.900 espectadores por sesión, permitiendo que más de 130.000 personas puedan disfrutarlo durante la Navidad. Las entradas, con un precio de 2 euros, estarán disponibles en el portal oficial de Navigalia.

Setalandia en la Plaza de la Encarnación

Setalandia vuelve este año a la Plaza de la Encarnación, con casetas y atracciones. Este espacio navideño, que se ha consolidado como un clásico del centro de Sevilla, ofrece de nuevo su tiovivo tradicional, mercado navideño, pasacalles, pintacaras, atracciones infantiles y diversas actividades y representaciones teatrales para disfrutar en familia durante toda la temporada festiva.

Belenes destacados para disfrutar con la familia

El tradicional Belén de la Fundación Cajasol, uno de los más populares de Sevilla, vuelve a abrir sus puertas como uno de los grandes atractivos navideños de la ciudad. Este espacio, de gran tamaño y muy apreciado por los amantes del belenismo, puede visitarse del 5 de diciembre al 5 de enero en horario de 11:00 a 21:00, con cierres parciales los días 24, 31 y 5, y descanso el 25 de diciembre y el 1 de enero. La entrada es gratuita y no requiere reserva, salvo para grupos organizados. También destaca este años el Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, con figuras de hasta casi diez metros iluminadas en LED, y un alumbrado que el Ayuntamiento define como “la mayor iluminación de la historia” de la ciudad.

Mapping en la Plaza de San Francisco

La Plaza de San Francisco vuelve a convertirse en uno de los epicentros navideños de Sevilla con Acordes de Sevilla, el nuevo espectáculo de mapping proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento. Esta propuesta gratuita, disponible hasta el 5 de enero con pases continuos desde las 18:30 a las 23:00 horas (y ampliación en fechas señaladas), combina imagen, música y efectos visuales para rendir homenaje a tres hitos culturales: los 150 años de Carmen, el centenario de La Estrella Sublime y el 50 aniversario del grupo Triana. Las proyecciones integran referencias a la ópera, la Semana Santa, la estética del rock andaluz y otros iconos locales como la Feria, utilizando la arquitectura renacentista del edificio como parte activa del relato. El resultado es una experiencia inmersiva y emocional que recupera un formato muy esperado por sevillanos y visitantes.

Espectáculos navideños

Estas Navidades Sevilla ofrece una amplia programación familiar que incluye grandes espectáculos infantiles como El show de Bluey en el Cartuja Center, el musical y la experiencia inmersiva de La historia interminable, obras teatrales como El cuarto Rey Mago, y citas clásicas como CantaJuego. También destacan propuestas educativas como La ciencia de Pixar en CaixaForum, talleres gratuitos de repostería en Sweet Christmas, actividades creativas en Crea tu Navidad en el Pabellón de Navegación y musicales festivos como Papá Noel: misión salvar la Navidad, Sueños de Reyes y Ohana.

Pueblos navideños

Sevilla Este estrena un nuevo parque navideño que se suma a su oferta de ocio de diciembre, un minipueblo instalado por la empresa sevillana Montipark en la Avenida Flor de Papel y abierto hasta el 4 de enero. El recinto incluye un gran árbol de Navidad, casitas y arcos luminosos, además de numerosas atracciones para los más pequeños —como trenes, carruseles, coches de choque y un castillo hinchable— junto a puestos de churros, buñuelos y una amplia barra de comida y bebida. El acceso es gratuito, aunque las atracciones cuestan 4 euros, y el horario es de tardes entre semana y de 12.00 a 21.30 horas los fines de semana, ampliándose a horario continuo cuando comiencen las vacaciones escolares.