Plan de choque de Emvisesa para mejorar 2.000 viviendas en alquiler en Sevilla: ascensores, fachadas y placas solares

Más de 2.000. Este será el número de viviendas públicas en alquiler que se beneficiarán del programa Hábitat Sevilla, promovido por Emvisesa y centrado en mejorar estos hogares. Un plan "histórico y pionero", según ha definido este jueves el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, que ha cifrado la inversión municipal en tres millones de euros.

Este programa contempla mejoras en muchos elementos de las viviendas públicas de alquiler, desde los ascensores a la renovación de fachadas. También se acomenterán trabajos encaminados a la "eficiencia energética, reparación de filtraciones, accesibilidad, equipos contra incendios, promoción de la energía solar o acondicionamiento de garajes", tal como informan desde Emvisesa.

"Hay que seguir construyendo vivienda protegida, por supuesto, pero también debemos mantener y poner a punto ese parque inmobiliario público del que ya disponemos", ha señalado José Luis Sanz durante el acto de presentación de Hábitat Sevilla, celebrado en la Real Fábrica de Artillería. "Y para ello vamos a invertir tres millones de euros en esta iniciativa de mejoras, un plan histórico y pionero", ha insistido el propio Sanz.

En total, 2.071 de estas viviendas podrán beneficiarse de este programa, "lo que se traduce en la mejora de calidad de vida de hasta 10.000 inquilinos", según el alcalde de Sevilla. Entre las actuaciones se contempla renovar 85 ascensores, más allá de la instalación de los 77 ya anunciados en otro plan municipal: "Hay muchas personas que están encarceladas en sus pisos, por desgracia. Nuestra obsesión es mejorar su vida", ha señalado el edil popular.