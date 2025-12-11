La gran recalificación de Triana: ni VPO ni equipamientos, el solar de Chapina será para viviendas de lujo

Uno de los solares mejor ubicados y con mayor potencial de Triana albergará nuevas promociones de viviendas de alto nivel. La parcela de Chapina, situada junto a Torre Sevilla y al Puente Cristo de la Expiración, llevaba décadas (desde la aprobación del PGOU) reservada para SIPS-equipamientos privados. Es decir, sólo se podían construir una clínica, un centro educativo o un espacio cultural. Por ese motivo, sus propietarios nunca llegaron a rentabilizarla.

Este año se abrió un nuevo escenario. El decreto de medidas urgentes en materia de vivienda permite a los ayuntamientos reutilizar suelos reservados para equipamientos para promover viviendas protegidas sin un cambio de planeamiento. La Junta de Andalucía planteó esa propuesta a todas las grandes ciudades y Sevilla respondió ofertando una serie de parcelas, entre ellas, la de Chapina con espacio para 140 pisos de alquiler asequible. Desde el pasado mes de octubre forma parte de la bolsa única conformada por la Consejería de Vivienda que recoge todas las parcelas en las que se pueden ejecutar VPO en Andalucía. En total, hay para 40.000.

Pero en medio de este cambio legislativo, se ha producido un cambio sustancial: el grupo ABU ha comprado la parcela, ha puesto su imagen en torno al muro que la separa de la calle y ha abierto un registro de consultas para aquellos interesados en adquirir una de las viviendas que se construirán y que serán de renta libre y de alto nivel. En la descripción de la promoción ya se publicitan como "viviendas exclusivas frente a Torre Sevilla con piscina comunitaria y zonas verdes en su gran patio central".

¿Cuál es la calificación de los suelos de Chapina?

Según explica a El Correo de Andalucía la directora general de ABU y responsable de la negociación, María Jesús Tejedor, era un suelo que llevaban analizando "varios meses" porque estaba en venta y "nadie llegaba a un acuerdo con los propietarios". Finalmente, ABU los ha adquirido y paralelamente ha trabajado con la Gerencia de Urbanismo para, a través de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), poder edificar viviendas en unos terrenos que estaban calificados como dotacionales.

Tras llegar a "un consenso último", la Gerencia de Urbanismo y ABU se encuentran trabajando en la tramitación de un Estudio de Ordenación. "Hemos accedido a la compra del solar y sabemos que van a ser viviendas porque cumplimos al final como todos los parámetros que exige la Lista para poder hacer ese cambio de uso. Las negociaciones han sido duras, pero al final se ha llegado a un acuerdo con los propietarios", analiza Tejedor.

De momento, ABU ya permite inscribirse en su página web para conocer más novedades y obtener más información sobre estos pisos de lujo que formarán parte de uno de los barrios más populares de la ciudad. Pero, según añade la promotora, "hasta no tener aprobado el Estudio de Ordenación no se podrá a la venta ninguna vivienda". "Con la compra del suelo asumimos el riesgo de que se pueda modificar su uso, pero todo tiene que trabajarse con los técnicos de Urbanismo", abunda. Desde ABU, además, subrayan que la inclusión de la parcela en la bolsa de suelos para viviendas protegidas de la Junta de Andalucía no supone ni un compromiso ni una obligación de ejecutar VPO. Simplemente, una posibilidad para que se pueda construir un uso residencial sin un cambio de planeamiento a cambio de que sean viviendas protegidas. Pero esa nunca ha sido la intención ni de los anteriores propietarios ni del nuevo grupo promotor.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, al ser consultada por este periódico, se remitió a las explicaciones que ofreciera el Grupo ABU como promotor de los suelos.

Así es el solar de Chapina

Gran parte de estos suelos de Chapina, más de 3.000 metros cuadrados, son privados. Y de estos, unos 2.276 tienen la calificación de Suelo de Interés Público Social (SIPS) y 732 son espacio libre. Por tanto, para que puedan acoger viviendas privadas es necesario un cambio de calificación de los suelos que permita tener ese uso residencial.

El solar en cuestión, ya reordenado, comprende los terrenos entre las calles Odiel, Doctores Lasso Simarro y Plaza de Chapina. Sus más de 6.000 metros cuadrados llevaban hasta ahora décadas vallados y abandonados, desde 1988. En la parte municipal, unos 2.320 metros cuadrados, confirmaron fuentes del Ayuntamiento a este periódico que se baraja una futura ampliación del Centro de Salud El Cachorro, que colinda con este solar. Además de las parcelas de ABU y de las parcelas pertenecientes al Ayuntamiento de Sevilla, están los metros cuadrados pertenecientes a manos privados o los que tendrán la consideración de viario.

Plano del solar de Chapina, en Triana, con parcelas públicas y privadas donde se pueden hacer VPO / Urbanismo

Las viviendas privadas de Chapina

Para ABU, según aseguró su directora general, María Jesús Tejedor, con el momento de la compra, esta promoción "supone un hito histórico para el grupo" y "abrir la puerta a un desarrollo que marcará un antes y un después en la entrada a Sevilla".

Las viviendas de lujo formarán parte de un único edificio de seis plantas, con pisos desde la planta baja hasta la más alta. Todas tendrán ventanas a ambos lados del residencial, tanto la parte que da a la manzana interior como la que da a la calle, con ventilación cruzada y luz durante todo el día. El residencial también tendrá una piscina comunitaria, zonas comunes con zonas verdes, y un gran patio privado para el disfrute de los vecinos.

Además, todas las viviendas contarán con terrazas y tecnología domótica. Los propietarios tendrán también en las dos plantas de sótano plazas de garaje, hasta dos aparcamientos por vivienda y un trastero.