Robbie Williams actuará por primera vez en Sevilla: el 30 de junio de 2026 en Plaza de España

Robbie Williams pisará por primera vez Sevilla el próximo 30 de junio. El icono británico del pop ha elegido la Plaza de España, dentro del festival de Icónica Santalucía Sevilla Fest, para presentar Britpop, su nuevo álbum, dentro de la gira mundial Long 90’s Tour.

El recinto anunció este jueves una de las citas más esperadas de su edición 2026, que refuerza la posición del festival como una de las grandes plataformas musicales del sur de Europa. La actuación de Williams promete un formato íntimo y singular en uno de los recintos más emblemáticos del mundo, donde cada concierto se transforma en una experiencia inmersiva.

Una estrella internacional con más de 90 millones de discos

El artista británico celebrará sobre el escenario el lanzamiento de Britpop, que llega el 6 de febrero de 2026, y que convivirá en directo con la interpretación íntegra de Life Thru A Lens, el álbum que lo llevó al estrellato global. Su nuevo trabajo rinde homenaje a la cultura musical de los años noventa y cuenta con colaboraciones de Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy y Gary Barlow.

Williams llega a Sevilla en pleno auge de popularidad, avalado por una trayectoria que suma más de 90 millones de discos vendidos, 18 BRIT Awards —récord absoluto— y 15 álbumes número uno en Reino Unido. Su reciente impacto mediático, impulsado por la docuserie Robbie Williams de Netflix, la película Better Man —nominada al Óscar— y su papel como Embajador Oficial de la Música de la FIFA, lo sitúan en uno de los momentos más relevantes de su carrera.

Cómo conseguir las entradas para Robbie Williams en Icónica

El anuncio de Robbie Williams se suma a un cartel que ya incluye a Aitana, Pablo Alborán, Raphaël, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Sting, Moby, Kany García, Isabel Pantoja & Il Divo o Marilyn Manson, entre otros. La sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a convertir la Plaza de España en un referente musical internacional.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 16 de diciembre a las 12.00 horas en www.iconicafest.com.