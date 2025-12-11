Rocío Mesa, madre de Sevilla Este que se manifiesta por la limpieza en colegios: "Vienen con picaduras y hay telarañas"

"Desesperación". Ese es el sentimiento generalizado entre los padres de los centros públicos en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Alrededor de 350 padres y niños de los centros educativos de la zona salieron este miércoles a la calle a denunciar la situación de suciedad y falta de higiene con la que conviven sus hijos cada día en el colegio. No importó la lluvia, la necesidad de limpieza es mucho mayor.

En el Colegio Jacarandá, al que acuden sus hijos, hay 650 niños, pero solo un peón de limpieza. En los últimos días, ha llegado un nuevo trabajador, pero Rocío lamenta que llega de otro centro que lo ha perdido. De hecho, esta madre puntualiza que el suyo no es el único centro que se encuentra en esta situación, sino que es una práctica generalizada en todos los colegios de la zona desde hace meses.

Uno de los folletos que se vieron en la protesta. / El Correo

En la movilización, además de representantes del Colegio Jacarandá y sindicatos, había familias del Maestro José Fuentes, Isbilya, Tartessos, El Manantial, Lope de Rueda y Concepción de Estevarena. Junto a ellos, estuvieron también los responsables de la limpieza en los centros. Entre todos consiguieron cortar durante alrededor de una hora la Avenida de las Ciencias, vía principal de Sevilla Este.

Esta no es una situación nueva. Los centros arrastran esta problemática desde el curso pasado. Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación para conocer a fondo lo que ocurre en estos centros. Hace unas semanas, el ruido de las familias consiguió que hicieran "un buen limpiado". Pero la situación ha vuelto. "Los niños iban a casa con picaduras, había telarañas", denuncia esta madre.

Lso padres piden una solución

Esta madre, miembro de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Caracol, señala que lo que piden al Ayuntamiento, responsable de la higiene del centro, es "una solución" y que esta no pase por manos privadas. "Queremos que el alcalde cubra las vacantes, está dentro de los presupuestos", insiste Rocío, que cuenta que "el alcalde dice que hay muchas bajas, pero tiene que haber un respaldo para sustituirlo".

Rocío quita la presión de los encargados de la limpieza, quienes asegura que "cumplen con su trabajo, pero no pueden hacer el trabajo de cinco". Así, denuncia que la cantidad de trabajo actual les está afectando "física y psicológicamente". En su centro ya no hay barrepatios, por lo que, los encargados de la limpieza interior se tienen que encargar también de que los exteriores del centro estén en buen estado.

A las ampas se han sumado también los responsables de los colegios. Esta madre sostiene que los directores están "agotados". Así, explica que se han puesto en contacto tanto con la delegada de Educación Blanca Gastalver, como con el responsable municipal de personal, Ignacio Flores, pero nada cambia: "Les hacen promesas pero los contratos nunca llegan, los peones nunca llegan, y no le echan cuenta ninguna".

El Ayuntamiento espera reponer los peones de limpieza en Sevilla Este

Fuentes del Ayuntamiento explican a El Correo de Andalucía que esta semana "están llamando a nuevos peones" incluidos en la lista. El objetivo es llegar a 30, que, según estas mismas voces, "se irán incorporando a medida que vayan aceptando el puesto". De hecho, la Delegación de Educación ha puesto el foco especialmente en los centros educativos de la zona de Sevilla Este, donde se contempla "un refuerzo".

"Es de verguenza que tengamos que salir a la calle a pedir un derecho, es la salud de nuestros niños", ha recalcado. Rocío avisa de que la manifestación de este miércoles no será la única si las cosas no cambian. "Nosotros no vamos a parar", ha alertado para confirmar que los padres y niños de la zona continuarán con las manifestaciones si no perciben ninguna reacción por parte de los responsables municipales.