Salen a la venta las entradas para el mapping de Navigalia en el río: precio, pases y días

A partir de este viernes, 12 de diciembre, salen a la venta las entradas para la tercera edición del mapping Navigalia que se puede ver desde el Muelle de la Sal, al lado del Puente de Triana, con proyecciones sobre el río Guadalquivir.

Esta propuesta, que ya se ha convertido en uno de los planes favoritos de los sevillanos y visitantes durante las navidades, comenzará el 18 de diciembre y se podrá disfrutar todos los días hasta el 4 de enero, excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

La edición de este año se llama Misión Regalo y, entre las principales novedades, destaca el aumento de la duración, que pasará de ser de 12 a 18 minutos. Habrá un total de 70 sesiones, repartidas en cinco cada día, a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

También cambia el precio respecto al año pasado, pasando del euro a los dos euros. El aforo de cada pase será de 1.900 personas, todas sentadas, por lo que sus organizadores esperan que un total de 130.000 personas pudan ver este espectáculo durante las navidades. Las entradas estarán disponibles a partir de las 09:00 horas este viernes en la web de Navigalia.

El Muelle de la Sal volverá a ser escenario de un mapping navideño tras el éxito que tuvo Navigalia estos dos últimos años. Será la tercera edición de este espectáculo de luces y sonido que tendrá como telón de fondo el río Guadalquivir, junto al Puente de Triana.