La huelga médica toma las calles de Sevilla con 2.000 facultativos: “¡No es vocación, es explotación!”

Al grito de “¡Somos médicos no esclavos!” y “¡Mónica, petarda, haz una guardia!”, médicos de distintos hospitales y centros de salud sevillanos se han congregado a las puertas del Hospital General para volver a tomar el pulso al Ministerio de Sanidad en la tercera jornada de huelga.

La primera gran pancarta que ha marcado el camino de la marcha aclaraba el principal motivo que les ha llevado a llegar hasta esta situación: un Estatuto Marco propio de la profesión médica facultativa. Llevan años exigiendo que los médicos tengan un marco de negociación propio con el Ministerio que sea independiente a otras categorías sanitarias.

Hasta el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo entre la cartera de Mónica García y la Conferación de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, last dos entidades que componen el Comité de Huelga. Sin embargo, este miércoles a última hora el ministerio convocó a los representantes de los sindicatos a una nueva reunión debido a la alta participación que ha tenido el parón durante las dos primeras jornadas.

“Estamos muy satisfechos del seguimiento de la huelga y suponemos que por esa razón ayer la ministra llamó a los convocantes de la huelga para tener hoy una reunión a primera hora”, ha explicado en una atención a los medios en la manifestación Florentina Moreno, médico de familia en Distrito de Sevilla y delegada del Sindicato Médico de Sevilla.

Este martes y miércoles, el seguimiento de la huelga ha rondado el 40% en Sevilla, siendo la provincia que ha encabezado la participación en Andalucía, según datos de la Consejería de Sanidad. Las consecuencias de este parón, el más largo en los últimos 30 años, se ha notado en hospitales y centros de salud. El primer día de huelga obligó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a cancelar 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas.

Claves de la manifestación

Desde el Hospital General del Virgen del Rocío hasta la Delegación del Gobierno. Las grandes avenidas de los barrios de Bami y El Porvenir se han cortado al tráfico para que más de 2.000 médicos hayan podido recorrer de forma pacífica y escoltados por la Policía Nacional la Avenida Manuel Siurot, la Avenida de la Borbolla pasando por el Colegio de Médicos, donde el presidente, Alfonso Carmona, se ha unido a la marcha.

Finalmente, tras cruzar por el interior del Parque de María Luisa han llegado a la Plaza de España, donde se ubica el edificio que representa al Gobierno central. “Le pedimos a la ministra que se siente con un colectivo tan importante como el médico, que vertebra la sanidad, el motor de progreso de la sanidad, el que atiende a los pacientes, el que toma las decisiones, el que asume toda la responsabilidad y el liderazgo de la sanidad”, ha reivindicado la delegada sindical en Sevilla.

Fotogalería | Manifestación de médicos en Sevilla por el Estatuto Marco / Rocío Soler Coll / Rocío Soler Coll

Durante la marcha, han sonado villancicos con mensajes aludiendo a la “mala gestión” de la ministra y tachando su situación de “esclavitud”. Entre la multitud, el doctor Miguel García, otorrinolaringólogo del Hospital de Valme, se refería a esta manifestación como un “despertar” del colectivo. “Dicen que faltan médicos, pero eso no es verdad, hay médicos pero se van a otros países o a la privada porque las condiciones en la pública no son buenas, nadie quiere un contrato de un mes o dos meses”.

Del total de manifestantes, una amplia mayoría han sido rostros jóvenes que están en periodo de residencia. Entre ellos Teresa, una joven R4 de Ginecología del Hospital de Valme: “En la Medicina está habiendo un cambio generacional. Cada vez luchamos más por nuestros derechos, estamos menos dispuestos a estar explotados y también pensamos más en los pacientes, en que queremos calidad, calidad asistencial y no asistir a los pacientes cansados, agotados y con dificultad para tomar decisiones. Muchas veces te vas a casa pensando, ¿cuántas veces me habré equivocado por llevar 20 horas sin dormir y tener que tomar una decisión muy difícil? Yo creo que los pacientes deberían de ser los primeros que estuvieran aquí con nosotros, porque de verdad es muy duro sentir que no puedes dar todo por ellos, por el cansancio”.

Reunión para el día 17 de diciembre

Tras casi dos horas de recorrido, la marcha de batas blancas de ha plantado frente a la torre que el arquitecto Aníbal González construyó para la Exposición Iberoamericana de 1929. Allí grutos al unísono claman por condiciones laborales “dignas” ante la atenta mirada de turistas extranjeros y confusos ante este tan reivindicativo escenario.

La manifestación ha concluido con sonrisas y aplusos tras el anuncio del delegado del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Carrasco: “Acabamos de recibir un WhatsApp confirmándonos que el Ministerio ha dado un paso atrás y ha propuesto continuar con las negociaciones y ha cerrado una reunión para el día 17 y estaban dispuestos a hablar de algunos de los puntos más conflictivos como la creación del Estatuto Marco, la jornada laboral, la profesión de riesgo y la movilidad”. “Son muy buenas noticias”, ha ratificado.