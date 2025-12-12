Carmen Vargas reclama una "financiación justa" en su estreno como rectora de la Universidad de Sevilla

Cuarenta minutos de discurso para entrar en la historia de la Universidad de Sevilla como la primera rectora de la institución que tiene más de cinco siglos de historia donde ha querido defender la universidad pública y una financiación justa. Carmen Vargas ha tomado posesión del cargo y ha dejado escrita ya esta primera página de su mandato. En una ceremonia solemne, Vargas ha estado arropada por numerosos rectores andaluces; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y diversas personalidades académicas y sociales.

El rector saliente, Miguel Ángel Castro, ha deseado suerte a su sucesora, convencido de que "la Universidad de Sevilla queda en las mejores manos que pueden dirigirnos". En su intervención, ha reiterado que la Universidad debe ser "el gran proyecto de transformación de la sociedad" y ha pedido a las administraciones el apoyo necesario para que siga cumpliendo ese papel.

La nueva rectora se ha presentado como "la rectora de todos y todas, porque cada esfuerzo importa y toda opinión será escuchada". Ha destacado que "cada campus, cada facultad y cada escuela tiene su impronta, su identidad, y esa diversidad no sólo nos debe enorgullecer, sino también unir en un sentido de pertenencia a la Universidad de Sevilla, que, haciendo honor a nuestro lema, debe ser la Universidad que nos une". En ese marco, ha garantizado "escucha activa, diálogo y consenso" para construir "un proyecto colectivo, abierto y de escucha, en el que las personas estarán siempre en el centro de todas las decisiones".

En materia de proyección exterior, Vargas ha reafirmado su compromiso con la internacionalización y su objetivo de liderar "una universidad abierta al mundo". Se ha definido como "una firme europeísta" y ha abogado por una universidad rica en valores europeos, transparente y participativa. "No debemos temer a aquellos que nos señalan desde el otro lado del Atlántico", ha añadido.

Universidad con vocación atlántica

La rectora ha destacado la alianza Ulysseus como "punta de lanza de la universidad del futuro" y ha puesto en valor la colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, "que ayudará a construir el Espacio Iberoamericano de Educación Superior".

Entre los objetivos de su mandato, ha situado la defensa de la universidad pública, "que garantiza la equidad en el acceso, y que defiende el servicio público y la educación superior como un derecho". Para ello, ha reclamado una financiación adecuada y ha insistido en que "necesitamos que el Gobierno destine el 1% del PIB español a las universidades públicas, como lo establece la LOSU". Aunque ha agradecido a la Junta de Andalucía su apuesta por la internacionalización del sistema universitario, ha confiado en que "esa apuesta se extenderá para alcanzar una financiación justa", recordando que “cada euro invertido en la universidad pública se traduce en bienestar, competitividad y futuro para nuestra tierra".

Por último, Vargas ha expresado su intención de promover "una universidad comprometida con el desarrollo local y regional" y que defienda el patrimonio cultural e intelectual "como base de una ciudadanía activa". En este ámbito, ha destacado la propuesta trasladada al Ayuntamiento para crear un Foro Universidad-Ciudad, desde el que impulsar "proyectos en los que ciudad y universidad se sientan identificadas, fomentando el progreso, la participación ciudadana, el emprendimiento, la innovación social, la sostenibilidad, la cultura y el patrimonio".