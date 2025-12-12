Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Evaluación funcionariosLluvias AndalucíaVacunación sin citaLimpieza Sevilla EsteAscensos funcionarios JuntaSuperávit Junta
instagramlinkedin

Descubre el primer belén acuático que navega por el río Guadalquivir estas Navidades

Cruceros Torre del Oro presenta esta exposición que se podrá visitar del 16 al 28 de diciembre de 11:00 a 19:00 horas en el muelle junto a la Torre Del Oro

Cruceros Torre del Oro invita a sevillanos y visitantes a subir a bordo y disfrutar de esta experiencia navideña única, en la que tradición, cultura y solidaridad se unen en un entorno inigualable sobre el Guadalquivir

Cruceros Torre del Oro invita a sevillanos y visitantes a subir a bordo y disfrutar de esta experiencia navideña única, en la que tradición, cultura y solidaridad se unen en un entorno inigualable sobre el Guadalquivir / El Correo

El Correo

El Correo

Estas Navidades, Cruceros Torre del Oro abre sus puertas a una excepcional muestra de belenes a bordo de una de sus embarcaciones, atracada en los muelles junto a la Torre del Oro, en Sevilla. El barco ha sido decorado especialmente para la ocasión, incorporando árboles de Navidad y adornos tradicionales que crean un ambiente cálido y festivo. Con esta iniciativa, la compañía presenta el primer belén instalado sobre el río Guadalquivir, una propuesta inédita que une tradición y un escenario único.

La exposición está compuesta por 13 dioramas que recrean escenas de la vida de Jesús, combinando el valor artístico de cada pieza con la riqueza de la tradición belenista en un entorno singular. Se trata de una muestra atípica e inusual, tanto por su montaje como por su ubicación sobre el río, elementos que refuerzan la excepcionalidad de la propuesta.

Una experiencia navideña única que recrea la vida de Jesús a través de 13 dioramas

Una experiencia navideña única que recrea la vida de Jesús a través de 13 dioramas / El Correo

Cada diorama ha sido diseñado para transmitir la esencia del belenismo, permitiendo contemplar el detalle y la meticulosidad de cada obra. Entre las piezas expuestas se incluye una selección de trabajos del maestro belenista Rafael Salas García, cuya labor contribuyó al desarrollo y conservación de esta tradición. La muestra incorpora parte de su obra como reconocimiento a su aportación al belenismo sevillano. Asimismo, también se exhiben piezas cedidas por la Asociación de Belenistas de Sevilla “La Roldana”, referente en la ciudad.

Consulta más información en:

  • 954 561 692
  • info@ctosevilla.com

La iniciativa pone en valor la labor social de Cruceros Torre del Oro, que mantiene durante todo el año un firme compromiso con colectivos vulnerables a través de acciones benéficas, colaboraciones con asociaciones y el patrocinio de actividades solidarias. La entrada a la exposición es libre y gratuita. Quienes lo deseen podrán realizar un donativo voluntario, que será destinado íntegramente a ayudar a los Reyes Magos a llevar la ilusión de la noche más mágica del año a los niños que más lo necesitan.

TEMAS

  1. Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
  2. Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
  3. Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
  4. El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
  5. Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus
  6. El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
  7. La gran recalificación de Triana: ni VPO ni equipamientos, el solar de Chapina será para viviendas de lujo
  8. Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este

La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"

La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"

Detenido en Sevilla un 'spiderman' ladrón: robaba iglesias y casas trepando por las paredes

La Fiscalía aguarda los informes solicitados al SAS para avanzar en la investigación sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama

La Fiscalía aguarda los informes solicitados al SAS para avanzar en la investigación sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama

Descubre el primer belén acuático que navega por el río Guadalquivir estas Navidades

Descubre el primer belén acuático que navega por el río Guadalquivir estas Navidades

Sevilla endurece la norma para circular en patinete: casco, chaleco reflectante y multas de hasta 500 euros

Sevilla endurece la norma para circular en patinete: casco, chaleco reflectante y multas de hasta 500 euros

El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente

El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente

Rocío Mesa, madre de Sevilla Este, denuncia la falta de limpieza en los colegios públicos: "Vienen con picaduras y hay telarañas"

Rocío Mesa, madre de Sevilla Este, denuncia la falta de limpieza en los colegios públicos: "Vienen con picaduras y hay telarañas"

La Final de Copa del Rey se queda en Sevilla pero no será el sábado de feria

Tracking Pixel Contents