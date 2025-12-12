Detenido en Sevilla un 'spiderman' ladrón: robaba iglesias y casas trepando por las paredes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de doce robos con fuerza en casas habitadas y tres robos en parroquias de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, cometidos mediante el conocido método del escalo. Tras su arresto, el investigado fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Según ha informado la Policía, el detenido actuaba trepando por distintos elementos estructurales de los inmuebles —como fachadas, patios, terrazas o balcones— para acceder a las viviendas sin necesidad de forzar puertas o accesos principales, lo que le permitía entrar de forma rápida y discreta.

La elección de los objetivos no era aleatoria. El presunto autor seleccionaba viviendas que contaban con patios, terrazas u otras estructuras que facilitaban el acceso, así como parroquias sacramentales, donde también sustrajo diversos efectos aprovechando las características de estos espacios.

Entre los objetos robados se encontraban joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, que posteriormente eran destinados a su venta en el mercado ilícito. Gracias a las gestiones y al trabajo de investigación desarrollados por los agentes, se ha logrado recuperar parte del material sustraído.

La investigación continúa abierta para determinar si el detenido pudiera estar implicado en otros hechos similares, mientras que la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión como presunto responsable de los delitos investigados.