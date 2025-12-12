La Fiscalía aguarda los informes solicitados al SAS para avanzar en la investigación sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama

El archivo de la denuncia presentada por Amama por "borrado y manipulación" de pruebas diagnósticas no ha puesto aún punto y final a la investigación abierta por la crisis de los cribados de cáncer de mama. La Fiscalía tiene aún abierta la denuncia por la incidencia de los fallos, que la Junta cifra en 2.317 personas, y que interpuso la Asociación del Defensor del Paciente. Posteriormente, fue secundada por IU y Adelante Andalucía.

Según ha señalado la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la investigación está pendiente de que se reciban distintos informes solicitados al respecto. Entre otras diligencias, se ha pedido información a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que lo derive al organismo o la dirección general de la que dependen los hechos denunciados a fin de avanzar en las diligencias abiertas. Esta investigación depende de la Fiscalía andaluza al haber aforados entre los denunciados.

Primera denuncia

El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que actuara contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones" al entender que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos". Lo hizo a raíz de que la Cadena SER difundiera una serie de testimonios de mujeres que habían sufrido los fallos del cribado y que, por tanto, no fueron informados ni atendidos en tiempo y forma tras tener un diagnóstico no concluyente (BIRADS 3) en su prueba.

A esta denuncia se adhirieron posteriormente formaciones política. Izquierda Unida formalizó su denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía considerando como "implicados" a varios exconsejeros de Salud de la Junta.

Por su parte, Adelante Andalucía reclamó la investigación de unos hechos que enmarcó en "una conducta indiciariamente constitutiva" de varios delitos y se dirige contra la anterior consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández y su antecesora; entre otros cargos.