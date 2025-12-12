Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación Unicaja impulsa el proyecto ‘Centinelas en Acción’ para la sensibilización ambiental y la restauración de ecosistemas andaluces

El proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria con motivo del décimo aniversario de la institución, persigue la concienciación y la conservación de ecosistemas estratégicos en Málaga, Cádiz y Sevilla

Convocatoria extraordaria de medio ambiente organizada por Ecoherencia dentro de su programa "Centinelas en Acción" / El Correo

El Correo

El Correo

La Fundación Unicaja respalda el programa de sensibilización ambiental y restauración ecológica ‘Centinelas en Acción’, desarrollado por Ecoherencia, con el objetivo de fomentar la concienciación ciudadana ante la emergencia climática y generar un impacto duradero en la conservación de ecosistemas estratégicos de Andalucía.

La iniciativa ha sido seleccionada dentro de la convocatoria extraordinaria de proyectos medioambientales impulsada por la Fundación Unicaja con motivo de su décimo aniversario, una línea de apoyo destinada a promover actuaciones que contribuyan a la preservación de la biodiversidad y al compromiso social con el medio ambiente.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, ha participado recientemente en una de las jornadas de voluntariado y sensibilización celebradas en la costa gaditana, enmarcada en este programa, que combina la acción directa sobre el territorio con actividades formativas y divulgativas dirigidas a la población.

El proyecto ‘Centinelas en Acción’ se desarrolla en tres enclaves de alto valor ambiental: la Laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga; la Playa de Levante, en el Parque Natural Bahía de Cádiz; y el Parque Vega de Triana, en Sevilla. Hasta febrero de 2026 está prevista la celebración de más de seis talleres y actividades, con la participación de más de 150 personas.

La propuesta integra acciones de restauración ecológica —como reforestaciones, eliminación de especies invasoras o la instalación de captadores de arena y refugios para fauna— con iniciativas de sensibilización y formación orientadas a reforzar el compromiso ciudadano con la protección del entorno natural. El enfoque del proyecto apuesta por pequeñas acciones locales capaces de generar cambios sostenibles a largo plazo, convirtiendo a las personas participantes en auténticos “centinelas en acción”.

Ecoherencia es una sociedad cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es servir de inspiración para la acción frente a la emergencia climática. Su labor se centra en la restauración de ecosistemas, la innovación social y la educación ambiental, promoviendo además la creación de sinergias entre entidades e individuos para fortalecer la sostenibilidad.

Convocatorias extraordinarias para celebrar los diez años de Fundación Unicaja

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja lanzó el pasado año dos convocatorias extraordinarias de apoyo a proyectos sociales y medioambientales, a través de las cuales destinará más de dos millones de euros a un total de 39 iniciativas desarrolladas en Andalucía y Ciudad Real, orientadas tanto a la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad como a la sensibilización y conservación de la biodiversidad.

Fundación Unicaja impulsa el proyecto ‘Centinelas en Acción’ para la sensibilización ambiental y la restauración de ecosistemas andaluces

Sonia Terrón, madre de un colegio de Sevilla sin profesor de lenguaje: "Mi niña lo necesita porque tiene autismo"

Los pisos cárceles públicos de Sevilla que dejarán de serlo: "Hubo quien se fue del bloque por no poder salir a la calle"

El mapa de las nuevas viviendas de lujo en Sevilla: pisos de un millón de euros en Triana, Cruz del Campo o Artillería

El acusado de quemar un bloque de pisos con los vecinos dentro en Camas acepta cinco años de cárcel

La UCO pone el foco en el patrimonio de Vicente Fernández y en los ingresos en su bar de Sevilla tras salir de la SEPI

