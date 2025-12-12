Fundación Unicaja impulsa el proyecto ‘Centinelas en Acción’ para la sensibilización ambiental y la restauración de ecosistemas andaluces
El proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria con motivo del décimo aniversario de la institución, persigue la concienciación y la conservación de ecosistemas estratégicos en Málaga, Cádiz y Sevilla
La Fundación Unicaja respalda el programa de sensibilización ambiental y restauración ecológica ‘Centinelas en Acción’, desarrollado por Ecoherencia, con el objetivo de fomentar la concienciación ciudadana ante la emergencia climática y generar un impacto duradero en la conservación de ecosistemas estratégicos de Andalucía.
La iniciativa ha sido seleccionada dentro de la convocatoria extraordinaria de proyectos medioambientales impulsada por la Fundación Unicaja con motivo de su décimo aniversario, una línea de apoyo destinada a promover actuaciones que contribuyan a la preservación de la biodiversidad y al compromiso social con el medio ambiente.
El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, ha participado recientemente en una de las jornadas de voluntariado y sensibilización celebradas en la costa gaditana, enmarcada en este programa, que combina la acción directa sobre el territorio con actividades formativas y divulgativas dirigidas a la población.
El proyecto ‘Centinelas en Acción’ se desarrolla en tres enclaves de alto valor ambiental: la Laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga; la Playa de Levante, en el Parque Natural Bahía de Cádiz; y el Parque Vega de Triana, en Sevilla. Hasta febrero de 2026 está prevista la celebración de más de seis talleres y actividades, con la participación de más de 150 personas.
La propuesta integra acciones de restauración ecológica —como reforestaciones, eliminación de especies invasoras o la instalación de captadores de arena y refugios para fauna— con iniciativas de sensibilización y formación orientadas a reforzar el compromiso ciudadano con la protección del entorno natural. El enfoque del proyecto apuesta por pequeñas acciones locales capaces de generar cambios sostenibles a largo plazo, convirtiendo a las personas participantes en auténticos “centinelas en acción”.
Conoce más sobre Ecoherencia
Ecoherencia es una sociedad cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es servir de inspiración para la acción frente a la emergencia climática. Su labor se centra en la restauración de ecosistemas, la innovación social y la educación ambiental, promoviendo además la creación de sinergias entre entidades e individuos para fortalecer la sostenibilidad.
Convocatorias extraordinarias para celebrar los diez años de Fundación Unicaja
Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja lanzó el pasado año dos convocatorias extraordinarias de apoyo a proyectos sociales y medioambientales, a través de las cuales destinará más de dos millones de euros a un total de 39 iniciativas desarrolladas en Andalucía y Ciudad Real, orientadas tanto a la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad como a la sensibilización y conservación de la biodiversidad.
