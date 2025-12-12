Garántia celebra su octavo aniversario tras triplicar su negocio y superar los 300 millones de euros

La sociedad de avales Garántia ha celebrado en Sevilla, este jueves, 11 de diciembre, el último Consejo de Administración del año coincidiendo con su octavo aniversario desde su constitución el 1 de diciembre de 2017, en el que han sido trasladados tres grandes hitos de la compañía: el cierre en 2025 con un volumen de actividad superior a los 300 millones de euros, con una cartera de avales vigentes superior a los 1.000 millones de euros y un número de socios que ha superado los 27.000, triplicando así cifras desde su constitución.

Renovación del Consejo de Administración en 2025

El Consejo de Administración de Garántia, que está presidido por Javier González de Lara e integrado por representantes de la Junta de Andalucía, entidades financieras, universidad y organizaciones empresariales andaluzas, ha sido renovado durante este año 2025.

Entre las últimas incorporaciones al mismo se encuentran Amelia Martínez Sánchez, viceconsejera de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, y José Manuel Alba Torres, secretario general de Economía de la Junta de Andalucía.

Una estructura de gobierno con amplia representatividad empresarial

En esta nueva estructura del Consejo de Administración de Garántia, la vicepresidencia la ostenta Javier Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y del Consejo Andaluz de Cámaras, quien también preside la comisión ejecutiva de la entidad. El órgano queda además integrado por la Asociación de Empresarios de Almería (ASEMPAL); José Cano, presidente del comité de nombramientos, remuneraciones y buen gobierno; por Caja Rural del Sur, Eduardo Rodríguez, presidente de la comisión de auditoría; Antonio Trujillo, consejero independiente y presidente del comité de riesgos; Caixabank, Juan Ignacio Zafra; Unicaja, Agustín Jesús Sánchez; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

Compromiso con la economía andaluza

Con este relevante órgano de gobierno, uno de los de mayor representatividad en Andalucía, Garántia refuerza su compromiso con la dinamización económica, la creación de empleo y la financiación y competitividad de las empresas andaluzas.

En el acto, el presidente de Garántia expresó su reconocimiento por el compromiso, esfuerzo y contribución al crecimiento y consolidación de la sociedad demostrado por los consejeros salientes: Francisco Herrero (Lamaignere S.A.), el economista Fernando Faces y las representantes de la Universidad Joaquina Laffarga y María Soledad Campos, por el trabajo y la implicación demostrados en el impulso a las pymes y autónomos andaluces a través del sistema de garantías.