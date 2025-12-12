Golpe al crimen organizado en Sevilla: desarticulada una red de tráfico de armas de fuego y cocaína

La Guardia Civil, en el marco de la operación Embarcadero-Bambñu, ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a la adquisición, modificación y venta ilegal de armas de fuego, así como al tráfico de grandes cantidades de cocaína. La operación, desarrollada de forma conjunta por las Comandancias de Sevilla y Tenerife, se ha saldado con la detención de siete personas, cinco de las cuales han ingresado en prisión provisional sin fianza.

La investigación permitió constatar que el entramado criminal se abastecía de armas cortas y detonadoras que posteriormente eran transformadas para efectuar fuego real, junto con munición, para su distribución en el mercado negro. De forma paralela, la organización mantenía una intensa actividad en el tráfico de drogas, llegando a transportar semanalmente más de 50 kilogramos de cocaína desde Sevilla y Madrid con destino a Tenerife.

Armas modificadas para la venta en el mercado ilícito / Guardia Civil

Registros y material incautado

Como resultado del análisis de la información obtenida durante la investigación, los agentes llevaron a cabo siete entradas y registros domiciliarios en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Tenerife, así como en varias oficinas y naves industriales vinculadas a la organización.

Durante estos registros se incautaron más de 30 armas de fuego, entre pistolas y armas detonadoras modificadas para disparar munición real y en perfecto estado de funcionamiento, además de más de 1.300 cartuchos metálicos. Asimismo, se intervinieron importantes cantidades de sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero, más de 30.000 euros en efectivo y diversos dispositivos específicos para la detección de vigilancias policiales.

Munición incautada por la Guardia Civil / Guardia Civil

Un taller clandestino de armas con banco de pruebas

En el interior de una de las naves registradas, la Guardia Civil localizó una oficina reconvertida en un taller clandestino para la fabricación y transformación de armas de fuego, donde se elaboraban armas a demanda de otros grupos delictivos. Este espacio contaba incluso con un banco de pruebas insonorizado, que permitía a los clientes probar las armas encargadas antes de su entrega.

Herramientas para la modificación de armas de fuego incautadas / Guardia Civil

Tráfico de cocaína a gran escala

Paralelamente a la actividad armamentística, la investigación confirmó que la organización transportaba de forma habitual grandes partidas de cocaína. Durante el desarrollo de la operación se intervinieron varios envíos que contenían más de 20 kilogramos de cocaína, lo que evidenció la elevada capacidad logística y operativa del grupo criminal.

Organización completamente desarticulada

Como resultado de las actuaciones llevadas a cabo, la Guardia Civil considera completamente desarticulada esta organización criminal, que operaba principalmente en las provincias de Sevilla, Madrid y Tenerife. Sus actividades ilícitas, centradas en el tráfico de armas de fuego y drogas, suponían un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

La operación culminó con la puesta a disposición judicial de los siete detenidos ante la autoridad judicial competente, decretándose el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza de cinco de ellos.

Registro de la Guardia Civil / Guardia Civil

Coordinación policial y marco estratégico

La operación Embarcadero-Bambú se inició a través del Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Aznalfarache y fue posteriormente liderada por unidades de mayor especialización en tráfico de armas de la Comandancia de Sevilla, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla. La actuación pone de manifiesto la estrecha coordinación entre los distintos niveles y unidades de investigación de la Guardia Civil.