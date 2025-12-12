Un fallecido en un grave accidente en Guillena: cortada la Autovía de la Plata por la colisión entre dos camiones

Una persona ha muerto en una colisión entre dos camiones que ha provocado el corte total de la Autovía de la Plata en dirección a Sevilla. Según detalla la Dirección General de Tráfico, el accidente se ha producido en la carretera A-66, a la altura de Guillena, y ha quedado atrapado un turismo entre los dos vehículos de gran volumen.

Hasta el lugar, ha informado Emergencias 112, se han movilizado Guardia Civil, bomberos, 061 y hasta un helicóptero sanitario para atender a los heridos por este grave accidente. Según han confirmado los bomberos, una persona habría fallecido y otra está herida grave, después de haber quedado atrapada en el turismo. El incidente afecta a todos los carriles en sentido Sevilla, obligando a los conductores a abandonar la vía por la salida 798 hacia la N-630, dentro del término municipal de Guillena.

La incidencia permanece activa desde las 14:29 horas de este viernes 12 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización provisional.