Un fallecido en un grave accidente en Guillena: cortada la Autovía de la Plata por la colisión entre dos camiones
La colisión entre dos camiones ha dejado a un turismo atrapado
Una persona ha muerto en una colisión entre dos camiones que ha provocado el corte total de la Autovía de la Plata en dirección a Sevilla. Según detalla la Dirección General de Tráfico, el accidente se ha producido en la carretera A-66, a la altura de Guillena, y ha quedado atrapado un turismo entre los dos vehículos de gran volumen.
Hasta el lugar, ha informado Emergencias 112, se han movilizado Guardia Civil, bomberos, 061 y hasta un helicóptero sanitario para atender a los heridos por este grave accidente. Según han confirmado los bomberos, una persona habría fallecido y otra está herida grave, después de haber quedado atrapada en el turismo. El incidente afecta a todos los carriles en sentido Sevilla, obligando a los conductores a abandonar la vía por la salida 798 hacia la N-630, dentro del término municipal de Guillena.
La incidencia permanece activa desde las 14:29 horas de este viernes 12 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización provisional.
