La magia de los días lluviosos en Sevilla: Rancio revela el juego secreto que su padre le enseñó para encontrar ‘gotas de arcoíris’

En plena ola de gripe y días nublados, Rancio ha salido a la calle bajo el cielo lluvioso de Sevilla para relatarnos una anécdota de la infancia que seguro que no sabías. "Os voy a enseñar un juego concreto para los días de lluvia que me hacía mi padre".

En esta nueva entrega, el periodista no descubrirá ninguna calle ni ningún secreto que esconden los entresijos de la ciudad, sino un consejo para que le cuentes a tus hijos en días lluviosos. Lo primero que tienes que hacer es salir a la calle en días lluviosos. Después, tienes que armarte de paciencia y saber observar porque te lo puedes encontrar en cualquier momento. El creador de contenido relata una leyenda que dice "que los arcoiris se disuelven y caen gotitas en el suelo". Ojo porque no es sencillo encontrarlo.

El arcoiris se queda impregnado en la calle

En una de las calles, Rancio encuentra una de estas gotas de colores perfectamente integradas en el adoquín de la vía: "¿Ves como está ahí el arcoiris?", señala el influencer.

El principal significado de este vídeo es que tus hijos aprendan a mirar y desarrollen buena capacidad de observación en las calles de Sevilla y, lo más importante que "se acuerden de estas pequeñas historias el día de mañana y les salga una sonrisa en días lluviosos".