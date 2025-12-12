Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ouigo inaugura este domingo su nuevo trayecto entre Barcelona y Sevilla

El trayecto tiene un tiempo total de viaje de 6 horas y 16 minutos

Un tren de alta velocidad de Ouigo

Un tren de alta velocidad de Ouigo / Álex Zea - Europa Press

El Correo

El Correo

Ouigo estrena este domingo, 14 de diciembre, un nuevo trayecto de alta velocidad que unirá Barcelona y Sevilla sin transbordos, con paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba, y un tiempo total de viaje de 6 horas y 16 minutos, ampliando así la oferta ferroviaria directa entre el noreste y el sur de España.

Horarios del nuevo servicio

Será un tren diario con salida de la Ciudad Condal a las 7.35 horas y llegada a Sevilla a las 13.51 horas, mientras que el convoy en sentido inverso partirá a las 17.02 horas y llegará a Barcelona a las 23.03 horas, según ha informado la compañía.

Ouigo asegura que esta ruta transversal ha generado "mucha expectación", si bien se trata de una línea ferroviaria que ya presta tanto Renfe como Iryo, aunque el operador francés prevé llevar a esa conexión su política de bajos precios.

Comparativa de precios entre operadores

Por ejemplo, para viajar el 12 de enero, tras el periodo navideño, la tarifa más baja de los AVE de Renfe es de 77,2 euros; la de Iryo, de 78,27 euros; y la de Ouigo, de 65 euros, aunque son distintos horarios y prestaciones.

Para su primera semana de servicio, Ouigo estima que transportará a más de 6.000 personas entre los cinco destinos de la ruta, con arreglo a las ventas actuales.

Más frecuencias entre Madrid, Barcelona y Sevilla

Con esta nueva conexión, Ouigo suma ya seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid, ampliando su oferta ferroviaria entre la capital hispalense y Madrid en dos frecuencias diarias respecto a enero de 2025.

Con esta nueva conexión, Ouigo suma ya seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid, ampliando su oferta entre la capital hispalense y Madrid en dos frecuencias diarias respecto a enero de 2025.


