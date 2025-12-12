Los pisos cárceles públicos de Sevilla que dejarán de serlo: "Hubo quien se fue del bloque por no poder salir a la calle"

"En nuestro bloque de alquiler público tenemos dos personas que no pueden bajar a la calle", señala Rafael Fernández, vecino de la calle Rey Baltasar. A unos pocos kilómetros de allí, en San Jerónimo, conviven con el mismo problema Diego Blanco y María Luisa García, también inquilinos de Emvisesa: "Hay algunos que se fueron del edificio por la urgencia de no poder salir", aseguran. Pronto, y gracias a un plan integral de reforma promovido por esta empresa municipal, estos pisos cárceles de Sevilla tendrán al fin la ansiada libertad que da un ascensor.

"Nos han dicho que las obras para instalarlo empiezan en abril, y que se prolongarían durante dos o tres meses", apunta Fernández. "Es algo vital para nosotros: allí residen personas de más de 70 años y otras con movilidad reducida. Muchas de estas familias podrían tener una vida distinta si tuvieran un ascensor", relata el secretario de la comunidad de vecinos de la calle Rey Baltasar 1. "Además, está el tema del aislamiento térmico en la azotea, porque pasamos un calor insufrible".

Los vecinos de esta zona del Polígono Norte han conseguido estas promesas por parte del Ayuntamiento después de meses de reclamaciones: "He llamado a todas las puertas para buscar soluciones, desde el Defensor del Pueblo Andaluz hasta la propia Emvisesa. Me ha faltado solo llamar al Papa", suelta con gracia Rafael Fernández. "Pero todos hemos recibido esta noticia con muchas ganas: a varias familias les preguntamos si aceptaban cegar dos ventanas para poner el ascensor, y dijeron que les daba igual, que lo único que querían era salir a la calle. Con eso lo resumo todo".

"Estábamos dejados de la mano de Dios"

Algo parecido han vivido también en los bloques 2, 4 y 8 de la calle Andén, en el barrio de San Jerónimo. "Necesitábamos un plan de mejoras al 100%, al máximo. Estábamos dejados de la mano de Dios", confiesa María Luisa García, presidenta de esta comunidad de vecinos. "Desde hace un tiempo empezamos a menearnos, pedimos lo que nos hacía falta y ahora nos están atendiendo".

"Hay personas que se fueron del edificio por la urgencia de no poder salir de casa", afirma Diego Blanco, residente también en estos pisos en régimen de alquiler público. "Teníamos ascensores, pero estaban siempre averiados. Venía el técnico, lo reparaba y a los diez minutos se averiaba otra vez", asegura Blanco. "O sea que sí había, pero como si no existieran".

Según estos inquilinos de Emvisesa, la comunidad tiene 25 años de antigüedad, "y en este tiempo no se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento". "Por fin nos han dicho que van a renovar los ascensores y a reformar la cubierta. Hasta incluso podrían ponernos placas solares", relata María Luisa García. "Nos están ayudando mucho ahora, pero nos hace falta más todavía".

Un plan de choque de 3 millones de euros

Todas estas actuaciones se enmarcan en Hábitat Sevilla, el programa presentado este pasado jueves por José Luis Sanz y los responsables de Emvisesa. Este plan contempla mejoras en hasta 2.071 viviendas públicas en alquiler que beneficiarán a "unos 10.000 inquilinos en total", según subrayó el propio Sanz, que cifró la inversión municipal en tres millones de euros.

Este programa, que arrancará en la primera mitad de 2026, contempla mejoras en muchos elementos de las viviendas públicas de alquiler, desde los ascensores a la renovación de fachadas. También se acomenterán trabajos encaminados a la "eficiencia energética, reparación de filtraciones, accesibilidad, equipos contra incendios, promoción de la energía solar o acondicionamiento de garajes", tal como informaron desde Emvisesa.

"Hay que seguir construyendo vivienda protegida, por supuesto, pero también debemos mantener y poner a punto ese parque inmobiliario público del que ya disponemos", destacó el alcalde de Sevilla. Entre ellos, los bloques de Diego, Rafael y María Luisa.