Estos son los planes que puedes hacer con los más pequeños si llueve esta Navidad en Sevilla

Llega la Navidad pero también con ello el mal tiempo y las vacaciones de los más pequeños de la casa. Aquí va una gran oferta de actividades, teatros y musicales para pasar con ellos un buen rato en familia fuera de casa sin mojarse.

Fashion Outlet:

Llega la Navidad y con ella el periodo de compras donde el Sevilla Fashion Outlet trae una propuesta inmersiva de ocio, gastronomía y talleres infantiles:

Repostería navideña : todos los sábados de diciembre y el primero de enero, de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar el taller Sweet Christmas , una actividad completamente gratuita donde los niños entre 6 y 12 años podrán preparar sus propias galletas de jengibre y cake pops bañados en chocolate . Sus deliciosas creaciones se las podrán llevar a casa en un packaging navideño diseñado por ellos mismos .

: todos los sábados de diciembre y el primero de enero, de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar el taller , una actividad completamente gratuita donde los niños entre 6 y 12 años podrán preparar sus propias . Sus deliciosas creaciones se las podrán llevar a casa en un . Entrega de cartas a Papá Noel y los Reyes Magos: los más pequeños de la casa podrán entregar sus cartas con los regalos más deseados. Papá Noel llegará todas las tardes hasta el 24 de diciembre para recoger las cartas de todos los niños y llevárselas a Laponia, y serán los Reyes Magos los que le tomen el relevo y del 25 de diciembre al 5 de enero . Para entregarles las cartas el horario es de lunes a sábado de 16.00 a 20.00 horas.

los más pequeños de la casa podrán entregar sus cartas con los regalos más deseados. Papá Noel llegará para recoger las cartas de todos los niños y llevárselas a Laponia, y serán los Reyes Magos los que le tomen el relevo y . Para entregarles las cartas el horario es de lunes a sábado de 16.00 a 20.00 horas. Concurso Solidario de Dibujo Navideño: los escolares y colegios ganadores de Sevilla recibirán un premio de miles de euros en forma de donativo a las causas sociales elegidas por los centros. Además, durante toda la navidad los trabajos de los participantes estarán expuestos en la galería comercial del centro, una iniciativa para fomentar la solidaridad en la infancia.

Megaozone

En el Centro Comercial Aleste Plaza y con más de 13.000 metros cuadrados está el Mega Ozono Bowling, que cuenta con una bolera de 24 pistas, más de una veintena de juegos recreativos, un parque hinchable, una pista de karts indoor y un cine.

El horario de estas instalaciones es de lunes a jueves de 16.00 a 00.00 horas, los viernes de 16.00 a 01.00 horas, los sábados de 12.00 a 01.00 horas; y los domingos de 12.00 a 00.00 horas.

Interior del Mega Ozone Bowling en Sevilla Este. / Ramón Morales

Entrar al recinto es gratis, las máquinas recreativas y simuladores se accionan con la tarjeta recargable que hay que adquirir en la zona de tickets.En cuanto a los bolos, el martes es el día del bowling a 4 euros. De lunes a viernes tiene un coste de 4,50 euros y los sábados y domingos cuesta 5,50 euros.

El hinchable ofrece diversas tarifas según el día: durante el Hoop Day (jueves no festivos) el acceso cuesta 5 € por 1 hora. Y la Fast Zone, la pista de karts eléctricos, ofrece tarifas de 15 € de lunes a jueves, mientras que los viernes no festivos, durante el Día del Karting, el precio es de 12 €; los sábados, domingos y festivos la sesión tiene un coste de 18 €, igual tanto para niños como para adultos.

El Show de bluey

Bluey, Bingo, y mamá y papá Chilli y Bandit llegan al Cartuja Center Cite el 2 y 3 de enero con juegos, marionetas y decorados que recrean fielmente el mundo del programa, con dos sesiones cada día. Puedes vivir este espectáculo original de la serie de forma VIP, conociendo a Bluey en persona y haciéndote una foto con ella y un regalo exclusivo.

Show de Bluey / Cartuja Center Cite

La Historia interminable

La historia interminable llega a la Fundación Cajasol como una experiencia inmersiva y a Fibes en forma de musical inspirado en la novela de Michael Ende. En la Fundación Cajasol, los más pequeños podrán conseguir un carnet personalizado de piloto de dragones, donde de forma gratuita podrán pasar por seis estaciones como antesala del musical. Disponible desde el 19 de noviembre, la actividad podrá disfrutarse hasta el 5 de enero.

El musical con personajes como Fújur, el gran dragón blanco de la suerte, marca un hito en el teatro español por ser el pionero en el uso de la animatrónica. La historia, que ganó dos premios de Teatro Musical en 2023, ofrece una experiencia llena de valores, como la amistad o la superación. El plan perfecto para estas navidades que está disponible hasta el 4 de enero, con entradas que van desde los 39 a los 72 euros.

La ciencia de Pixar

Con esta exposición los visitantes podrán descubrir de cerca el proceso que han utilizado para crear las películas de Pixar. A partir de una idea para crear una película, llevarán a cabo el proceso que comenzará con ocho sesiones como: modelado, rigging, animación o iluminación. Puede verse hasta el próximo 1 de marzo y el precio de las entradas es de 6 euros, aunque para los clientes de Caixabank y menores de 16 años, la entrada es gratis.

'La ciencia de Pixar' / Caixaforum

Belén Navideño Cajasol

La Fundación Cajasol ha inaugurado su tradicional belén navideño en su sede de la Plaza de San Francisco, consolidándose un año más como uno de los principales atractivos culturales de la Navidad en Sevilla.

Belén navideño Fundación CajasOL / AJ González

Los interesados podrán visitarlo hasta el 5 de enero de 2026, en horario de 11:00 a 21:00 horas de lunes a domingo. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el horario será reducido, de 11:00 a 14:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado al público. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa, salvo para grupos organizados.

Centro Comercial Los Arcos

Espectáculos inmersivos, teatros musicales, desfiles o la gran novedad de este año, una gran pista de patinaje sobre hielo ecológico, serán algunos de los elementos destacados de esta agenda pensada para disfrutar en familia en el Centro Comercial Los Arcos.

Uno de los elementos más destacados de la programación, la nueva pista de patinaje sobre hielo, realizada a base de hielo ecológico. Aquellos que deseen asistir a esta pista de hielo podrán hacerlo en cualquier momento del horario del centro comercial, con una tarifa de siete euros para el público general y un precio reducido de seis euros para los socios de Los Arcos Club.

Visita al acuario

Esta Navidad, el Acuario de Sevilla se transforma en un mundo de fantasía con “Los seres mágicos del océano”, y son muchas las actividades que se van a llevar a cabo:

Magia en la vida del océano: el acceso es gratuito, todos los días abierto excepto el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. En él podrás conocer a todos los protagonistas de esta Navidad.

el acceso es gratuito, todos los días abierto excepto el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. En él podrás conocer a todos los protagonistas de esta Navidad. Belén marino : un belén navideño se ha instalado en el fondo del acuario y convivirá con cientos de especies tropicales.

: un belén navideño se ha instalado en el fondo del acuario y convivirá con cientos de especies tropicales. Entrega de carta a los Reyes Magos : las cartas de los más pequeños viajarán a través del mar para llegar a los Reyes Magos, en el acuario puedes dejar la tuya.

: las cartas de los más pequeños viajarán a través del mar para llegar a los Reyes Magos, en el acuario puedes dejar la tuya. Alimentación de tiburones : gratis con la entrada del acuario las familias podrán ver como se les da de comer a los tiburones y algunos secretos. Se puede ir de lunes a viernes a las 13.30 horas.

: gratis con la entrada del acuario las familias podrán ver como se les da de comer a los tiburones y algunos secretos. Se puede ir de lunes a viernes a las 13.30 horas. Magia bajo el mar : esta actividad gratuita con la entrada del acuario llevará la magia hasta el fondo del mar. Se puede asistir el viernes 26 y miércoles 31 de diciembre, en horario de 12.00 a 13.00 horas.

: esta actividad gratuita con la entrada del acuario llevará la magia hasta el fondo del mar. Se puede asistir el viernes 26 y miércoles 31 de diciembre, en horario de 12.00 a 13.00 horas. Pintacaras marino: los más pequeños podrán sentirse como uno de sus animales favoritos. Con la entrada del acuario se puede disfrutar gratis el 30 de diciembre, de 11.30 a 13.30 horas.

Logiscool

El centro de educación que imparte programación e inteligencia artificial, Logiscool Sevilla abre sus campus digitales para al época navideña. Las actividades se imparten en tres sesiones al día, en horario de 9.30 a 13.00 horas por 75 euros y de 9.00 a 15.00 horas por 100 euros.

Logiscool Los Bermejales / Logiscool

Los días 22, 23 y 24 de diciembre es la primera convocatoria, donde los niños de 6 a 9 años podrán aprender Minecraft Design , el grupo de 9 a 12 años talleres de Roblox y el tercer bloque de mayores de 12 años trabajarán con aplicaciones de Inteligencia Artificial.

En la segunda convocatoria, del 29 al 31 de diciembre, los niños de 6 a 9 años aprenderán Minecraft Maestro de Laberintos, el grupo de 9 a 12 años abordarán Roblox Multiuniverse, y los mayores de 12 años aprenderán sobre Canva, Krita e Inteligencia Artificial.