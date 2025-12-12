Teatro, talleres y música: todos los planes para disfrutar este fin de semana en Sevilla

Este fin de semana Sevilla acoge una gran oferta cultural llena de teatro, música y arte. Una gran oportunidad para escapar de las lluvias y disfrutar de una agenda llena de citas de primer nivel. Hay planes para todos los públicos.

Revoleaste. Un taller de ritmo y compás

La Fundación Barenboim-Said organiza una nueva edición de sus talleres musicales infantiles que invitan a niños y niñas a adentrarse en el flamenco a través de juegos rítmicos, percusión corporal e instrumentos tradicionales como el cajón o las castañuelas.

Taller musical / Fundación Barenboim-Said

Será el sábado 13 de diciembre en el Espacio Turina, en la Sala Juan de Mairena. Las entradas se pueden comprar a través de su página web por 5 euros. Dependiendo de la edad del niño hay dos turnos: a las 11.00 horas los niños de 6 a 8 años y a las 12.30 horas de 9 a 12 años.

Navidad Park

Más de cuarenta propuestas de ocio, entre ellas cacharritos, puesto de habilidad, máquinas recreativas y una gran oferta de alimentación con churrería, perritos y algodón dulce, entre otros. Además de un gran alumbrado que recorre las instalaciones, un hilo musical lleno de villancicos y unas nevadas programadas, que llevarán el espíritu navideño al parque.

Este viernes 12 de diciembre se podrá disfrutar en el parque de la presencia de Elsa y Anna, las hermanas de la película Frozen, sumado a un pintacaras.

Copiar

El Teatro Alameda acoge este espectáculo inmersivo que invita a reflexionar, con humor y ritmo, sobre el acto de copiar como una forma natural de aprendizaje social. Dirigido al público infantil de entre 8 y 12 años, la propuesta transforma el copiar en un exámen en una experiencia creativa y educativa.

Será el sábado 13 en el Teatro Alameda a las 18.00 horas, con un precio por entrada de 5 euros.

El Salón de los Tapices

El Salón de los Tapices del Real Alcázar será escenario de un ciclo musical navideño que incluye conciertos de coros tradicionales, formaciones locales y agrupaciones instrumentales, con una propuesta variada. Las entradas son gratuitas hasta completar el aforo.

Programación:

13 de diciembre a las 18.30 horas: Concierto de tubas

Concierto de tubas 14 de diciembre a las 18.30 horas: Coros de campanilleros de Bormujos

Mercado medieval y navideño

Este 11, 12, 13 y 14 de diciembre Gines acoge el XVIII Mercado medieval y navideño, con una programación llena de animación, música y teatro. Personajes fantásticos como El jorobado de Nomedan, cazadores de dragones, bufones o malabaristas llenarán las calles del pueblo: Recinto de La Pará, Recinto Ferial, Calle El Cercado o el Antiguo Campo de fútbol, entre otros.

Este año incorporará una novedad, su Gran Circus Maximus, un espectáculo ambientado en la Antigua Roma en el que gladiadores recrearán combates y desafíos.

Para ver estos espectáculos, es necesario adquirir una entrada por 6 euros en el caso de la venta anticipada y 7,50 en taquilla. Los pases del circo romano se celebrarán el viernes 12 de diciembre a las 17.30 y las 20.30 horas, el sábado a las 13.30, 17.00 y 20.30 horas, y el domingo a las 13.30 y las 17.00 horas.

Últimas oportunidades

El patito feo : un teatro de sombras y títeres creada para fascinar tanto a niños como a adultos con más de 96 siluetas articuladas. El precio de las entradas es a partir de 8 euros y está disponible hasta el domingo 14 de diciembre .

: un teatro de sombras y títeres creada para fascinar tanto a niños como a adultos con más de 96 siluetas articuladas. El precio de las entradas es y está disponible . Los morancos bis a bis: La vida de los humoristas da un giro radical con la implementación de una nueva ley, que reduce al mínimo el nivel de ofensa permitido en los chistes. Estará disponible los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre en la Cartuja Center Cite, con el precio de las entradas desde 26 euros.

Los moranco: Bis a Bis / On Sevilla

El diario del asesino de la regañá : El clásico andaluz de la comedia negra llega a la Sala Cero Teatro los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre . Las entradas cuestan entre 10 y 20 euros , y se pueden adquirir tanto en la taquilla de la Sala Cero Teatro como en la página web.

: El clásico andaluz de la comedia negra llega a la Sala Cero Teatro los días . Las entradas cuestan , y se pueden adquirir tanto en la de la Sala Cero Teatro como en la página web. Flamencolee: Una treintena de escritores, poetas, creadores, periodistas culturales, investigadores y lectores compartirán una quincena de actividades gratuitas como mesas redondas, talleres, cuentacuentos y exposiciones el jueves 11 y viernes 12 de diciembre, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS).

Dear Artist

Memoria, salud mental y simbolismo inconsciente son los temas que se abordan combinados con el arte textil, la poética visual y la carga conceptual.

En la Real Fábrica de Artillería, el viernes 11 de diciembre de 10.00 a 20.00 horas y el domingo 14 de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratis hasta completar aforo.