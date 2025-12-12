Suspensiones y cambios de recorridos: el conflicto policial afecta en Sevilla a otras dos procesiones y un evento deportivo

El conflicto laboral que mantienen Policía Local y Ayuntamiento de Sevilla vuelve a marcar otro fin de semana más. En este caso, dos procesiones y un evento deportivo se han visto afectados este 13 y 14 de diciembre por la falta de agentes. Todo ello después de que el pasado puente otras cuatro hermandades de la capital andaluza tuviesen que modificar o suspender sus actos por este mismo motivo.

La Hermandad de la Trinidad ya ha anunciado que modifica el itinerario del rosario de Nuestra Señora de la Esperanza "para facilitar la circulación y minimizar las afecciones". Unos cambios realizados "por circunstancias totalmente ajenas a la Corporación" y motivados "por la situación que vive la ciudad en estos días", según detalló la cofradía en un comunicado. "Confiamos en que el próximo año podamos retomar nuestro propósito de acercar a Nuestra Señora a su barrio con la normalidad deseada".

"La Junta de Gobierno, informa que, debido a la falta de condiciones adecuadas de seguridad pública para el próximo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, queda suspendido el traslado previsto a la Parroquia del Sagrario". Así arranca el comunicado emitido este pasado jueves por la Hermandad de las Aguas, otra de las corporaciones afectadas por el conflicto laboral. Y además por partida doble: en el puente también canceló su rosario "por la falta de efectivos policiales disponibles".

El tercer evento que ha debido modificar sus planes para este fin de semana es el Sevilla sobre ruedas, "siguiendo las recomendaciones del Cecop", tal como señalan fuentes municipales. Esta jornada convocada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) contemplaba paseos en bicicletas y patines alrededor de la ciudad en anteriores ediciones, aunque en esta ocasión ha reducido su ruta al entorno del Pabellón San Pablo. Así, todos los participantes "acudirán directamente a la explanada situada junto a este centro, donde se ubicará tanto el escenario como talleres, zona de exhibiciones, hinchables y diversas actividades de animación".