Sevilla se prepara para celebrar una nueva edición de sus mercadillos en casa: así puedes participar

Vuelven los mercadillos en casas a Sevilla con una nueva ediciónde este evento que busca darle una segunda vida a las cosas que los propietarios ya no quieren mediante una exposición de sus enseres en sus propias viviendas.

Así lo ha señalado Antico Sevilla Interiores, un negocio de antigüedades que comenzó su andadura en 2023 casi sin querer, cuando su dueña, harta de hacer y deshacer maletas en cada mudanza, decidió reunir a amigos y conocidos en su casa para que pudieran comprar a precios asequibles todo aquello que ya no quería.

Fechas para la próxima edición de los mercadillos en casa de Sevilla

Fue así como nació una de las ideas de negocio más originales de la provincia hispalense, que permite a los propietarios desprenderse de aquello que ya no desean y a los compradores adquirir todo tipo de productos, desde antigüedades, arte, muebles, ropa, vajillas o libros, a precios reducidos.

La próxima de estas iniciativas, en la que los ciudadanos podrán recorrer la vivienda para contemplar todos los productos que están en venta, se producirá el próximo lunes y martes, días 15 y 16 de diciembre.

Ubicación del próximo mercadillo en vivienda de Sevilla

Así lo ha asegurado el propio negocio, que ha afirmado que este será el último mercadillo en casa que se producirá en este 2025. Un evento que, en esta ocasión, se producirá en una vivienda del barrio de Los Remedios, situada en el número 18 de la avenida Presidente Adolfo Suárez de la capital.

"Este piso lo definiría como elegante. Una vivienda típica del barrio de Los Remedios elegante en la que hay mucho mueble auxiliar en perfecto estado, de calidad, con muebles muy bonitos", ha señalado la empresa.

Todo lo que puedes encontrar en este mercadillo

Además, ha indicado que, en este hogar, podrán encontrar muebles, sillones, complementos como bolsos, pañuelos, ropa o manteles; menaje de cocina y vajillas: "La familia era más de loza inglesa. Hay piezas de La Cartuja, pero también vajilla de Johnson & Bros".

"Esta vivienda me cautivó por la historia de José que, después de muchos años fuera de Sevilla y España por motivos profesionales, está descubriendo a su madre mientras abre cajones y armarios. E, incluso, descubre que, después de 47 años, su madre guardaba su ropa de bebé", han explicado desde el anticuario.

Horarios para el mercadillo en casa de Los Remedios

Para poder adquirir alguno de los múltiples enseres que se pondrán en venta en este mercadillo, será necesario acudir a la vivienda el lunes 15 de diciembre de 15.30 a 21.00 horas, o el martes 16 de diciembre de 15.30 a 20.00 horas.

No es necesario reservar cita previa para participar en el evento, sino que la entrada es libre y gratuita, aunque se recomienda acudir con tiempo ante la afluencia de clientela que se espera. "Es una vivienda ideal para las fechas que se avecinan, para poder aprovechar y hacer esos regalos más especiales diferentes", han añadido.

Objetos que suelen venderse en estos mercadillos en viviendas

Durante estos mercadillos, los visitantes pueden encontrar en estas jornadas de puertas abiertas todo tipo de objetos. Para ello, se exponen todos los enseres que los propietarios quieran vender en las estancias de la vivienda que elijan para que cualquiera pueda adquirirlos.

"El cliente decide qué quiere vender, si quiere conservar algo e, incluso, lo que quisiera donar. Vendemos todo lo imaginable que se pueda encontrar en una vivienda; desde mantelerías, hasta utensilios de cocina, pasando por el mobiliario, ropa, libros o electrodomésticos", ha recalcado la empresa.