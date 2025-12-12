Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias AndalucíaGolpe Sevilla FCAmenaza cierre Sevilla FCProtesta Sevilla EsteLluvias SevillaOposiciones catedráticos
instagramlinkedin

Educación

Sonia Terrón, madre de un colegio de Sevilla sin profesor de lenguaje: "Mi niña lo necesita porque tiene autismo"

La Junta de Andalucía sostiene que el colegio Manuel Canela de La Oliva tiene un profesor para atender estas necesidades y apunta que es el director quien gestiona los recursos

Los padres presentan un escrito en la Delegación de Educación.

Los padres presentan un escrito en la Delegación de Educación. / M. G.

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

La hija de Sonia Terrón no puede hablar. La pequeña tiene autismo y una profesora de audición y lenguaje se convierte en una herramienta básica para su desarrollo. Sin embargo, el Colegio Manuel Canela de la sevillana barriada de La Oliva, lleva sin esta maestra desde que comenzó el curso, una situación que afecta tanto a los niños del aula específica como a otra veintena de menores que se benefician de sus clases.

Hasta la llegada de este curso, el centro contaba con una maestra específica para estos pequeños que compartían con otro centro. Sin embargo, en el mes de septiembre la profesora informó a los padres que este curso se tendría que ir a otro centro. Según denuncias los afectados, este segundo centro ya tiene una maestra de este tipo y cuenta con menos niños que la necesitan para su desarrollo.

"Mi hija necesita esa maestra", lamenta esta madre, que explica que su niña "no tiene desarrollado el lenguaje porque tiene autismo". Como ella, hay otros seis pequeños del aula especial para quienes este tipo de perfiles de profesores son fundamentales en su desarrollo. "Una maestra de audición y lenguaje la ayuda con su problema", insiste Sonia para defender que esta profesora "es fundamental" para su niña.

Sin respuesta a sus peticiones

En el centro son 28 los menores que necesitan este apoyo. No solo los padres han intentado resolver la situación. Desde el centro educativo, el director también ha solicitado que se oferte una plaza de estas características en el colegio para atender a los menores. Frente a la situación que padecen los padres del CEIP Manuel Canela, Sonia sostiene que los colegios de la zona sí que tienen este tipo de profesores.

Ante esta situación, los padres han presentado un escrito en la Delegación de Educación de Sevilla, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, con el que piden al delegado, Miguel Ángel Araúz, "que realice las gestiones que considere necesarias" para garantizar que sus hijos "estén igual de atendidos que otros colegios". Por el momento, ni Sonia ni ninguno de los solicitantes han recibido ningún tipo de información o reacción al respecto.

"Nos la tienen que dar, porque a mi niña le hace falta", lamenta esta madre que pide a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que les escuche y ayude. De hecho, a los padres afectados por la situación, se han sumado también otras familias del centro educativo cuyos hijos no tienen esta necesidad pero que, según Sonia, "tampoco quieren que los niños pierdan estos derechos".

La Consejería defienden que sí hay un profesional

Fuentes de Educación consultadas por El Correo de Andalucía, detallan que, como los mismos padres señalan, "el centro cuenta con un maestro o maestra de Audición y Lenguaje asignado exclusivamente al propio colegio". Esta plaza se enmarca dentro del Programa "Escuela Inclusiva" que presta atención cuatro días a la semana. Sostienen que los recursos "se adaptan a las necesidades del centro".

Desde la Junta de Andalucía insisten en que esto permite "atender de manera adecuada las necesidades del alumnado y reforzar las medidas de inclusión educativa". "Hay una instrucción que dice cómo gestionarse los recursos, más pequños y más afectados", insisten para acalara que "s el director el que tiene que administrar los recursos". Sin embargo, los padres lamentan que la maestra no atiende ni a los niños que forman parte del aula específica ni a los mayores de Educación Primaria.

Noticias relacionadas y más

Ahora, los padres afectados preparan la creación de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), de la que carecen y a la que se quieren sumar más padres del centro, para poder tener más fuerza ante la administración. "Con un AMPA tenemos mas poder, por si tenemos que volver en enero", explica Sonia, que asegura que no se va a dar por vencida tan fácil y que va a luchar por su hija.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
  2. Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
  3. Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
  4. El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
  5. Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus
  6. El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
  7. La gran recalificación de Triana: ni VPO ni equipamientos, el solar de Chapina será para viviendas de lujo
  8. Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este

Sonia Terrón, madre de un colegio de Sevilla sin profesor de lenguaje: "Mi niña lo necesita porque tiene autismo"

Sonia Terrón, madre de un colegio de Sevilla sin profesor de lenguaje: "Mi niña lo necesita porque tiene autismo"

Los pisos cárceles públicos de Sevilla que dejarán de serlo: "Hubo quien se fue del bloque por no poder salir a la calle"

Los pisos cárceles públicos de Sevilla que dejarán de serlo: "Hubo quien se fue del bloque por no poder salir a la calle"

El mapa de las nuevas viviendas de lujo en Sevilla: pisos de un millón de euros en Triana, Cruz del Campo o Artillería

El mapa de las nuevas viviendas de lujo en Sevilla: pisos de un millón de euros en Triana, Cruz del Campo o Artillería

El acusado de quemar un bloque de pisos con los vecinos dentro en Camas acepta cinco años de cárcel

El acusado de quemar un bloque de pisos con los vecinos dentro en Camas acepta cinco años de cárcel

La UCO pone el foco en el patrimonio de Vicente Fernández y en los ingresos en su bar de Sevilla tras salir de la SEPI

La UCO pone el foco en el patrimonio de Vicente Fernández y en los ingresos en su bar de Sevilla tras salir de la SEPI

La magia de los días lluviosos en Sevilla: Rancio revela el juego secreto que su padre le enseñó para encontrar ‘gotas de arcoíris’

La magia de los días lluviosos en Sevilla: Rancio revela el juego secreto que su padre le enseñó para encontrar ‘gotas de arcoíris’

Así lloverá en Sevilla este viernes: esta es la probabilidad de precipitaciones hora a hora

Así lloverá en Sevilla este viernes: esta es la probabilidad de precipitaciones hora a hora

Rocío Mesa, madre de Sevilla Este que se manifiesta por la limpieza en colegios: "Vienen con picaduras y hay telarañas"

Rocío Mesa, madre de Sevilla Este que se manifiesta por la limpieza en colegios: "Vienen con picaduras y hay telarañas"
Tracking Pixel Contents