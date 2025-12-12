Sonia Terrón, madre de un colegio de Sevilla sin profesor de lenguaje: "Mi niña lo necesita porque tiene autismo"

La hija de Sonia Terrón no puede hablar. La pequeña tiene autismo y una profesora de audición y lenguaje se convierte en una herramienta básica para su desarrollo. Sin embargo, el Colegio Manuel Canela de la sevillana barriada de La Oliva, lleva sin esta maestra desde que comenzó el curso, una situación que afecta tanto a los niños del aula específica como a otra veintena de menores que se benefician de sus clases.

Hasta la llegada de este curso, el centro contaba con una maestra específica para estos pequeños que compartían con otro centro. Sin embargo, en el mes de septiembre la profesora informó a los padres que este curso se tendría que ir a otro centro. Según denuncias los afectados, este segundo centro ya tiene una maestra de este tipo y cuenta con menos niños que la necesitan para su desarrollo.

"Mi hija necesita esa maestra", lamenta esta madre, que explica que su niña "no tiene desarrollado el lenguaje porque tiene autismo". Como ella, hay otros seis pequeños del aula especial para quienes este tipo de perfiles de profesores son fundamentales en su desarrollo. "Una maestra de audición y lenguaje la ayuda con su problema", insiste Sonia para defender que esta profesora "es fundamental" para su niña.

Sin respuesta a sus peticiones

En el centro son 28 los menores que necesitan este apoyo. No solo los padres han intentado resolver la situación. Desde el centro educativo, el director también ha solicitado que se oferte una plaza de estas características en el colegio para atender a los menores. Frente a la situación que padecen los padres del CEIP Manuel Canela, Sonia sostiene que los colegios de la zona sí que tienen este tipo de profesores.

Ante esta situación, los padres han presentado un escrito en la Delegación de Educación de Sevilla, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, con el que piden al delegado, Miguel Ángel Araúz, "que realice las gestiones que considere necesarias" para garantizar que sus hijos "estén igual de atendidos que otros colegios". Por el momento, ni Sonia ni ninguno de los solicitantes han recibido ningún tipo de información o reacción al respecto.

"Nos la tienen que dar, porque a mi niña le hace falta", lamenta esta madre que pide a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que les escuche y ayude. De hecho, a los padres afectados por la situación, se han sumado también otras familias del centro educativo cuyos hijos no tienen esta necesidad pero que, según Sonia, "tampoco quieren que los niños pierdan estos derechos".

La Consejería defienden que sí hay un profesional

Fuentes de Educación consultadas por El Correo de Andalucía, detallan que, como los mismos padres señalan, "el centro cuenta con un maestro o maestra de Audición y Lenguaje asignado exclusivamente al propio colegio". Esta plaza se enmarca dentro del Programa "Escuela Inclusiva" que presta atención cuatro días a la semana. Sostienen que los recursos "se adaptan a las necesidades del centro".

Desde la Junta de Andalucía insisten en que esto permite "atender de manera adecuada las necesidades del alumnado y reforzar las medidas de inclusión educativa". "Hay una instrucción que dice cómo gestionarse los recursos, más pequños y más afectados", insisten para acalara que "s el director el que tiene que administrar los recursos". Sin embargo, los padres lamentan que la maestra no atiende ni a los niños que forman parte del aula específica ni a los mayores de Educación Primaria.

Ahora, los padres afectados preparan la creación de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), de la que carecen y a la que se quieren sumar más padres del centro, para poder tener más fuerza ante la administración. "Con un AMPA tenemos mas poder, por si tenemos que volver en enero", explica Sonia, que asegura que no se va a dar por vencida tan fácil y que va a luchar por su hija.