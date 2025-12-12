Tomares "baila por la infancia" este sábado con la nueva gala solidaria de Tierra de Hombres
El evento contará con la participación de la cantante Joana Jiménez y de cuatro academias de danza del municipio
Tomares celebra este sábado 13 de diciembre la sexta edición de la gala solidaria Baila por la infancia que organiza la Fundación Tierra de hombres España. Este evento, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Rafael de León, trata de recaudar fondos para proyectos de proteccuión y defensa de los derechos de la infancia como la iniciativa Viaje hacia la vida, que ha facilitado el acceso a tratamiento médico a 880 menores gravemente enfermos.
En el programa participan cuatro academias de danza, cuyos alumnos y profesores se han sumado al proyecto. Concretamente estarán presentes las escuelas DaMTe Artes Escénicas, Studio Flamenco José Galván, la Academia de Danza y Flamenco Inma Luna – Baila con Luna, y la Escuela Profesional de Artes Escénicas Patricia Caro. La gala estará dirigida por el cantante onubense Álvaro Díaz, quien guiará el evento solidario.
Además, la noche tendrá un momento emotivo cuando la artista y ganadora de la primera edición del concurso Se llama copla, Joana Jiménez, suba al escenario para entregar un reconocimiento especial de la Fundación Tierra de hombres al alcalde de Tomares, José María Soriano.
El donativo general para adultos por las entradas es de 7 euros , mientras que los niños de hasta 16 años pueden acceder con un donativo reducido de 5 euros, incentivando así la participación de toda la familia.
