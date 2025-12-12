El mapa de las nuevas viviendas de lujo en Sevilla: pisos de un millón de euros en Triana, Cruz del Campo o Artillería

Las bolsas de suelo que se están desarrollando en Sevilla para la construcción de viviendas tienen una parte importante destinada al mercado de lujo, sobre todo en las parcelas más céntricas de la ciudad. Pisos y casas de nueva planta que, en muchos casos, superan el medio millón de euros e incluso rompen el techo del millón, en un mercado en el que la VPO llega a superar los 300.000 euros.

Artillería, Prado y ahora el solar de Chapina, aquirido por el Grupo ABU; Fábrica de Vidrios, impulsada también por ABU y por Arqura Homes (promotora de la Sareb, que gestiona Aelca y construye Avintia); las viviendas de los bloques de pisos o las unifamiliares que levanta Metrovacesa en la Cruz del Campo y en Palmas Altas, respectivamente; y algunas promociones más pequeñas diseminadas en distintos puntos de la ciudad -de Triana a Los Remedios, pasando por Nervión- son algunos ejemplos de la expansión del lujo en el mercado inmobiliario sevillano.

Artillería

La primera promoción que sacó Grupo ABU en Artillería -en los terrenos que ocupaban antiguamente las naves militares de Santa Bárbara- se agotaron en un día, en un evento que se celebró en el Hotel Alfonso XIII y que generó gran expectación. Este residencial se alzará dentro de un recinto de 27.500 metros cuadrados y tiene lista de espera para aquellos que estén interesados en hacerse con ella, porque ya no queda ninguna a pesar de que sus precios superaban los 600.000 euros -en el caso de los áticos, llegaba a un millón de euros-. A las más de 140 viviendas de venta libre, se suman un centenar de VPO.

No es la única con viviendas de lujo que impulsa la promotora sevillana. De hecho, cuenta con otros proyectos, como el ubicado en el entorno del Prado de San Sebastián, que estará formado por cuatro edificios contiguos con un total de 49 unidades. A él se suma el Residencial Chapina, en Triana, situada junto a Torre Sevilla y al Puente Cristo de la Expiración, del que Grupo ABU ha abierto un registro de consultas para aquellos interesados en adquirir una de las viviendas que se construirán y que serán de renta libre y de alto nivel.

En este caso, se encuentra a la espera del cambio de uso de los terrenos que llevan décadas bloqueados al estar reservados para SIPS-equipamientos y fueron ofrecidos este año a la Junta de Andalucía para que se construyeran viviendas protegidas.

Fábrica de Vidrios

También las viviendas que se levantan en la actualidad en los antiguos terrenos de la Fábrica de Vidrios La Trinidad -entre la Avenida de Miraflores y la Carretera de Carmona- han generado mucho interés. En este caso, aún hay viviendas a la venta, concretamente, de la parte que gestiona Aelca.

En el portal Idealista, aparecen viviendas a la venta de su promoción Adrio Sevilla I que alcanzan precios cercanos a los 700.000 euros. Solo aparecen disponibles, eso sí, viviendas de cuatro dormitorios, por lo que este es el rango más alto en precio del proyecto.

Cruz del Campo

También el gran solar que dejó la antigua fábrica de cervezas de Cruzcampo se ha convertido en un lugar 'goloso' para los que buscan una vivienda. Precisamente aquí es donde se anunciaron VPO que superaban los 300.000 euros promovidas por Emvisesa, un tema que generó un debate en la ciudad por el alto precio de unas viviendas que, en principio, deben ser asequibles para la ciudadanía.

También en este entorno se levantan viviendas que superan el medio millón de euros de renta libre, entre ellas, las que impulsan promotoras como Metrovacesa o Amenábar. Los precios, en estos casos, pueden llegar a superar el medio millón de euros, mientras que los áticos valen más de 800.000 euros y los dúplex superan el millón de euros.

Palmas Altas

El barrio de Isla Natura en Palmas Altas es uno de los grandes desarrollos residenciales que se están llevando a cabo en Sevilla. En este gran espacio, donde ya habitan vecinos desde hace un año, se construyen tanto pisos de renta libre, como VPO y casas unifamiliares.

Estas últimas, denominadas villas e impulsadas por Metrovacesa, rondan los 500.000 euros en la actualidad. Por su lado, los áticos en la torre de viviendas más alta con la que contará Sevilla, que se construye en este nuevo barrio y lleva el nombre de Arenal, costarán más de 580.000 euros.

Triana, Los Remedios o Nervión

También hay promociones salpicadas por distintos barrios de la ciudad que están catalogadas bajo el paraguas del lujo y los precios así lo reflejan. En la Ronda de Tejares en Triana, por ejemplo, donde se ubicaba la ya demolida Torre Mapfre, se comercializa un piso de cuatro dormitorios por 1,1 millones de euros. En Los Remedios, hay una pequeña promoción situada en la calle Niebla en la que los pisos rondan los 750.000 euros.

Otros de los pisos que pueden encontrarse por más de medio millón de euros se sitúan en Luis Montoto, en pleno corazón de Nervión, en concreto, a la altura de la gasolinera. En este caso, los áticos se sitúan en los 850.000 euros.