El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente

El nuevo barrio de 2.500 viviendas que se ubicará en el Higuerón Norte de Sevilla, denominado Distrito Tecnológico, toma impulso con la mirada puesta en 2030 gracias a su entrada en la Unidad Aceleradora de Proyecto de la Junta de Andalucía. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes "la declaración de la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos urbanísticos que sean necesarios para el desarrollo del Higuerón Norte", ha informado el Consistorio.

Esta declaración es a iniciativa de Iberdrola (entidad promotora del desarrollo) que la justifica basándose en la demanda de viviendas y, especialmente de VPO, ha subrayado, al tiempo que ha recordado que implica que se asignan a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta "todos los trámites que le competen a la administración autonómica". Con esta declaración, el Ayuntamiento también tramitará de urgencia todos los permisos que correspondan a su ámbito.

Desarrollo residencial al norte de la ciudad

Higuerón Norte, el nuevo Distrito Tecnológico de la ciudad, "es el primer gran desarrollo del norte de Sevilla que transformará 1,2 millones metros cuadrados y que está llamado a convertirse en un motor clave para el desarrollo económico de la capital", ha destacado el Ayuntamiento.

Este proyecto contará con 361.304 metros cuadrados de espacios verdes, con más de 5.000 árboles de nueva plantación; 2.546 viviendas, de las cuales un 40% serán viviendas protegidas; y generará 2.000 puestos de trabajo. "Una gran apuesta que combinará el uso residencial, de oficinas y tecnológico gracias a que contará con una zona estratégica de 100.000 m² para la implantación de actividades del sector", ha añadido.

Recreación del nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte, mapa de sus zonas verdes / Ayuntamiento de Sevilla

Más de 2.500 viviendas

Este nuevo barrio contará con 2.546 nuevas viviendas, de las cuales 1.492 que serán de renta libre y 1.054 protegidas (el 40% serán VPO), que irán ubicadas en los más de 250.000 metros cuadrados destinados a uso residencial. Además, la línea 3 de metro ha añadido una nueva estación a su recorrido que estará en el nuevo barrio del Higuerón.

Más de 360.000 metros cuadrados estarán destinados a zonas verdes, en las que se plantarán más de 5.000 árboles y se construirán parques, plazas y sendas peatonales. También se reservará una superficie estratégica de 100.000 m² para la implantación de actividades tecnológicas. Y otros 46.300 m² serán ocupados por equipamientos públicos como un centro deportivo, biblioteca, colegios, centro de salud, pistas de pádel o piscinas. También se levantará un hotel con casi 200 plazas y zonas de retail. Se espera que con todo esto se puedan crear unos 2.000 puestos de trabajo.

Diseño del futuro barrio

Al este se localizarán las actividades productivas en tres grandes supermanzanas de uso industrial intercambiable por el de servicios avanzados, que pueden abarcar desde la producción hasta la comercialización de bienes. Al norte la supermanzana se divide en parcelas de tamaño medio localizadas en el perímetro viario, dejando en su interior una red de paseos y zonas verdes. La supermanzana localizada al sur se divide a su vez en cuatro parcelas localizadas en el perímetro del viario y dejando también en su interior paseos y zonas verdes.

Recreación de la construcción de una nueva parada de la línea 3 de metro en el Distrito Tecnológico, en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

En el otro lado, al oeste, se localizará la parte residencial, uso terciario y dotacional en tres grandes supermanzanas. La supermanzana central recoge la mayor parte de la edificación plurifamiliar, en manzanas alrededor de plazas y zonas ajardinadas. En la parte sur se localiza la supermanzana para la ubicación de edificación abierta en altura, que serán torres de hasta 12 plantas que configuran la fachada del sector hacia la SE-20. Y en la parte oeste se creará la supermanzana con vivienda de ciudad jardín. Aquí se mezclará vivienda unifamiliar y plurifamiliar con hasta tres plantas de altura. Por su parte, la vivienda protegida estará integrada con la vivienda libre en las zonas de vivienda en manzana y en la zona de edificación abierta.

A esto hay que sumar los terrenos para espacios libres, que en la parte norte serán para establecer el futuro canal del Ranillas y en la parte sur para la creación del anillo verde de la ciudad previsto en el borde del encauzamiento del arroyo Tamarguillo.

También hay que contar con los equipamientos y con la plataforma de la línea 3 del metro que discurrirá por en el interior del sector cruzándolo de sur a norte. La estación estará acompañada de un aparcamiento de vehículos con 390 plazas para la transferencia de viajes de la parte norte del área metropolitana y en las proximidades de la estación se establecerán paradas para el servicio metropolitano de transportes.