La Bonoloto deja su primer premio en Sevilla
El sorteo de la Bonoloto del viernes repartió la suerte en Zarautz, Osuna y L'Eliana, donde se validaron los tres boletos ganadores del primer premio, dotados con 255.944,44 euros cada uno.
El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha repartido la suerte en tres puntos del país, con tres boletos ganadores del primer premio —dotado con 255.944,44 euros cada uno— validados en Zarautz (Gipuzkoa), Osuna (Sevilla) y L'Eliana (València), únicos acertantes de la máxima categoría en esta ocasión.
Reparto de premios y combinación ganadora
En su web oficial, Loterías y Apuestas del Estado ha informado de que los tres boletos son los únicos ganadores de primera categoría, mientras que no han aparecido ganadores de la de segunda.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 8, 17, 11, 24, 10 y 22, con el 47 como complementario y el 4 como reintegro.
La recaudación del sorteo ascendió a 2.523.281 euros.
